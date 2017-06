La Côte-d’Ivoire adopte un plan pour être un pays industrialisé en 2040

Ange TIEMOKO

La ministre ivoirienne du Plan, Kaba Nialé a rendu publique et fait adopter jeudi, à Yamoussoukro (Centre, capitale politique) l’Étude nationale prospective (ENP), dont la mise en oeuvre fera de la Côte d’Ivoire un pays industrialisé d’ici à 2040, lors d’un séminaire.

« L’ENP qui permettra à la Côte d’Ivoire d’être une puissance industrielle en 2040 met l’accent sur trois visions stratégiques : l’éducation, la recherche scientifique et l’innovation technologique », a indiqué Mme Nialé, au séminaire de vulgarisation de cette étude.

Adopté en conseil des ministres en 2015, le Plan national de développement (PND) Côte d’Ivoire 2040, dans lequel est inclus l’ENP, estimé à plusieurs milliers de milliards « sera mis en œuvre progressivement (2016-2020, 2021-2030 et 2031-2040), afin d’évaluer les avancées, les échecs et les risques », a expliqué la ministre.

Selon Kaba Nialé, « l’ENP dont l’exécution permettra de relancer et stabiliser l’économie ivoirienne entre 07% et 09%, en 2040, a pris en compte les conséquences à long terme de la chute actuelle des cours mondiaux du cacao et la situation sociale et sécuritaire », marquée par des grognes.

Les résultats adoptés de l’étude nationale prospective Côte d’Ivoire 2040 ont été remis à toutes les couches sociales, dont les élus locaux, les Organisations non-gouvernementales (ONG), en vue de sa vulgarisation.

La Côte d’Ivoire est à sa 5e étude prospective pour la planification de son développement. La première, dénommée « Côte d’Ivoire 2000 », date de 1973-1974.

