Côte-d’Ivoire: Le groupe parlementaire «Vox Populi» envoie Youté Wonsébéo rencontrer Gbagbo et Blé Goudé à La Haye

«Je suis venu au nom de mon Groupe parlementaire ‘vox populi’ saluer mon ami, mon ancien camarade de la FESCI Blé Goudé et discuter des questions de la réconciliation dans notre pays avec lui. J’ai eu la chance de rencontrer le président Gbagbo, présent aussi dans la salle des visiteurs. Nous avons longuement discuté de notre pays».

Ces propos sont du tout nouveau député de Kouibly dans l’ouest de la Côte-d’Ivoire, comme les Ivoiriens aiment à les appeler «l’Honorable» Youté Wonsébéo Innocent, rencontré dans un hôtel de la Haye au Pays-Bas dans l’après-midi du jeudi 15 juin. Arrivé la veille de Paris, l’élu de 47 ans, présente des traits de fatigue, après sa visite dans la matinée au centre pénitentiaire de Scheveningen. Il a aussi fait une petite séance de photos-souvenirs devant la prison et sur l’esplanade des nouveaux locaux de la CPI, situés à un kilomètre du centre de détention. Il fait un temps estival à La Haye où vélos, piétons et voitures se partagent les voies dans un strict respect du code de la route. La végétation dans cette ville parsemée de beaux parcs publics a aussi retrouvé toute sa verdure.

«Vox Populi» visite d’un député ivoirien en fonction

«Il s’agit de la première visite d’un député de la République de Côte-d’Ivoire, en fonction, à la prison de Scheveningen», tient-il à préciser à travers une voix lourde dans laquelle transparait la fatigue d’un long voyage d’Abidjan à La Haye en passant par Paris. «J’ai profité de cette mission pour leur présenter, au président Gbagbo et au ministre Blé Goudé, notre groupe parlementaire VOX POPULI. Nous avons souhaité les entendre avant de voir comment présenter notre projet de réconciliation à la nouvelle Assemblée Nationale. La rencontre fut cordiale, fraternelle et émotionnelle. J’étais heureux de les trouver bien portants même si le vieux [Gbagbo] prend de l’âge. Ils m’ont entendu, ils m’ont écouté, je les ai aussi écoutés durant plusieurs heures. Je vais rentrer au pays et faire mon rapport à mes collègues de VOX POPULI, mais aussi aux populations respectives qui nous ont accordé leur mandat. Charles et moi, on a beaucoup parlé de nos souvenirs d’étudiants. Il était très heureux de me revoir, il vous salue tous», poursuit avec un brin d’émotion l’ancien fesciste, ex-détenu de l’école de police en mai 1994, sous le régime d’Henri Konan Bédié.

Il est environ 15 heures locales quand le député de Kouibly, doublement élu après l’annulation et la reprise du vote dans sa circonscription, prend le TGV Thalys en direction de Paris. «Je vais rester encore une semaine à Paris pour poursuivre mes rencontres politiques, mais aussi discuter avec des hommes d’affaires que nous souhaiterions voir investir dans nos circonscriptions respectives. C’est sûr que je reviendrai à La Haye leur faire le retour de mon rapport à mes collègues et à nos parents dans nos villes et villages», indique l’élu avant de monter dans le train.

Le Groupe Parlementaire VOX POPULI comprend 9 députés indépendants. Il est présidé par M’olo Nando.

M’BOLO NANDO MARTIN (PRESIDENT)

ASSEU SIDONIE

ASSOI YAPOGA ALLE MATHIAS

DJEDJE PEARE

KOUDOUGNON PHILIBERT

N’GUETTIA YAO KOUMAN

OUEGNIN YASMINA

TOURE ADAMA

YOUTE WONSEBEO INNOCENT

