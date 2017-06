CÃ´te-d’Ivoire: Seydou Doumbia ne se mÃªle pas du capitanat

Seydou Doumbia a bien réussi son come-back en sélection en marquant un doublé contre la Guinée en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Mais dans la tête du buteur s’entremêlent satisfaction et regret, surement à cause de la défaite (2-3).

« Ça fait toujours du bien à un attaquant de marquer. Et vu tout ce que j’ai traversé en équipe nationale, ce doublé était le bienvenu. Mais, ma joie est gâchée par cette défaite », a-t-il déclaré sur le site officiel de l’Association des Footballeurs Ivoiriens (AFI).

L’attaquant de Bâle a ensuite démenti les rumeurs autour de l’ambiance au sein du groupe à cause de l’affaire capitanat. « Pour l’instant, ça va. Certes, il y a eu trop de rumeurs notamment au sujet du capitanat. Sinon je pense que le groupe est bien jusqu’à présent. Il y a des rumeurs, mais ce sont des choses qui se gèrent », a-t-il indiqué avant de poursuivre : « le coach est là pour ça. Les anciens aussi. Personnellement, je ne me mêle pas du capitanat. Ce n’est pas ce qui me fera bien jouer ou pas ».

