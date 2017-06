CÃ´te dâ€™Ivoire: Ouattara fait le bilan de sa tournÃ©e europÃ©enne et prÃ©sentÃ© ses condolÃ©ances aux victimes des pluies

NOTE D’INFORMATION N°1219 DU 18 JUIN 2017

Le Chef de l’Etat a regagné Abidjan après un séjour en Europe Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a regagné Abidjan, dans l’après-midi de ce dimanche 18 juin 2017, après un séjour en Europe au cours duquel il a eu un entretien avec son homologue français, S.E.M. Emmanuel MACRON , au Palais de l’Elysée, pris part à la Conférence de haut niveau du G20 sur l’Afrique, à Berlin, et effectué une visite officielle au Parlement européen, à Strasbourg.

Avant de faire le compte-rendu de son séjour, le Chef de l’Etat a évoqué l’actualité nationale marquée par les pluies diluviennes qui ont causé de nombreux dégâts matériels et fait des victimes. Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Le Président de la République a ensuite évoqué son entretien, au Palais de l’Elysée, avec son homologue français, qui a porté sur les relations de coopération bilatérale entre la France et la Côte d’Ivoire, les questions sécuritaires, économiques, financières, régionales et internationales. Sur les questions économiques, le Chef de l’Etat a indiqué avoir évoqué avec le Président de la République française le démarrage des travaux du Métro d’Abidjan. Ces travaux pourraient débuter, selon lui, avant la fin de l’année 2017. Sur les questions sécuritaires, le Président Alassane OUATTARA a révélé avoir abordé avec son homologue français la nécessité de renforcer, dans les prochaines semaines, de manière concrète, le partenariat militaire entre la Côte d’Ivoire et la France, notamment dans le domaine du renseignement. Le Chef de l’Etat s’est félicité de la parfaite convergence de vue avec le Président Emmanuel MACRON sur les autres sujets ainsi que de sa connaissance de la Côte d’Ivoire et des dossiers africains.

La Conférence de haut niveau du G20 sur l’Afrique qui s’est tenue à Berlin, en Allemagne, a été, quant à elle, une occasion pour les Chefs d’Etat d’échanger sur le Compact with Africa, le Plan <> avec l’Afrique, dont l’objectif est de développer davantage les relations économiques et financières du G20 avec ses partenaires africains et de promouvoir les investissements privés, les infrastructures et l’inclusion économique dans les pays africains. En marge de cette Conférence, le Président Alassane OUATTARA a indiqué avoir rencontré le Président-Directeur Général du Groupe Siemens, M. Joe KAESER, qui a décidé d’installer une filiale de son Groupe en Côte d’Ivoire. Le Chef de l’Etat a eu également un entretien avec le Président de la République Fédérale d’Allemagne, S.E.M. Franck-Walter STEINMER, sur le renforcement de la coopération bilatérale entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire. Il a également échangé avec ses homologues rwandais et guinéens sur le prochain Sommet de l’Union Africaine qui aura lieu, début juillet, à Addis-Abeba, et le Sommet Afrique – Union Européenne qui se tiendra, fin novembre, à Abidjan. Le Président de la République a, en outre, échangé avec la Directrice Générale du Fonds Monétaire International et le Président de la Banque Mondiale sur les questions financières. A cet égard, les deux dirigeants de ses Institutions de Bretton Woods ont félicité la Côte d’Ivoire pour le succès de l’émission d’obligations Eurobond 2017.

La dernière activité du Président de la République en Europe a été sa visite officielle au Parlement européen à Strasbourg, au cours de laquelle il a évoqué les défis concernant la paix et la sécurité, le réchauffement climatique, la question migratoire et l’emploi des jeunes ainsi que l’expansion démographique. Il a insisté sur la nécessité de s’approprier l’Accord de Paris sur le climat afin de lutter contre les déréglementations climatiques et a émis le vœu de voir les Africains se prendre en charge et l’Europe se mobiliser pour des investissements massifs en Afrique à même d’offrir des emplois et des perspectives aux jeunes africains. Il a également prôné une maîtrise de la croissance démographique. Pour terminer, le Chef de l’Etat s’est félicité de ce séjour européen qui a été, selon lui, fructueux.

Direction de la Communication, Présidence de la République

