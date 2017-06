Côte-d’Ivoire: 56 ans après, le Lycée Mermoz va enfin adapter ses cours d’histoire-géo au contexte ivoirien

Le programme en histoire-géographie du lycée international Jean Mermoz d’Abidjan sera adapté au contexte ivoirien. Le document relatif à ce changement a été officiellement remis à la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara.

Jean-François Rousset, proviseur du Lycée Jean Mermoz, explique ce projet. «Il consiste à adapter le programme français au contexte ivoirien, voire africain. Une équipe de professeurs du lycée et de professeurs du primaire a travaillé sous la direction du Pr Christian Bouquet. Ce qui a permis de rédiger un document synthétique de thématiques précises ». Toute chose que la ministre apprécie.

« A l’occasion de la réouverture de cet établissement (après la crise qu’a connue le pays), il a été convenu que le cursus du nouvel établissement respecterait, à tous les niveaux de la scolarité, un programme d’enseignement de l’histoire à la géographie », a-t-elle indiqué.

Avant d’ajouter que ce projet s’enracine dans la volonté de tenir compte de l’implantation depuis longtemps du lycée Mermoz en Côte d’Ivoire grâce à la volonté de son premier Président, Félix Houphouët-Boigny. Il répond aussi au souci de tirer le meilleur parti de la forte proportion d’élèves de nationalité ivoirienne ayant l’opportunité d’échanger avec leurs camarades de diverses nationalités.

« Sur 2000 élèves que compte le lycée Mermoz, 30% sont de nationalité ivoirienne, issus pour la plupart de familles mixtes. Il est donc impossible, dès lors, de concevoir leur éducation sur un modèle qui ne serait pas adapté à une telle situation. Adapter donc les programmes est une chance d’enrichir le dialogue entre nos deux cultures et nos peuples, d’une part, et de promouvoir la compréhension mutuelle, la culture et la solidarité, d’autre part », a affirmé Kandia Camara.

« Ce projet d’adaptation des programmes d’histoire et géographie raisonnés et pertinents qui vient d’être proposé, après avoir été soumis au ministère français de l’Éducation nationale, s’inscrit dans ce cadre. Il a l’avantage de prendre en compte les réalités nationales et africaines et nos relations avec la France, l’Europe et le reste du monde dans le réseau des établissements français implantés en Afrique de l’Ouest », dira-t-elle.

Pour Kandia Camara, c’est ainsi qu’on parviendra à façonner l’image d’une Côte d’Ivoire résolument engagée sur le chemin de l’émergence. Signalons, par ailleurs, qu’un concours baptisé « C’est ton droit » a réuni plusieurs établissements d’Abidjan autour du thème « L’accès à une école pour tous ». Un concours qui met en relief la solidarité et la coopération entre Français et Ivoiriens.

Eugène YAO

Fraternité Matin

