Côte d’Ivoire: KKB, la paix avec Bédié et Guikahué

KKB accueilli à bras ouverts et réintégré dans les instances du PDCI, et pourtant, que n’a t-il pas dit à Bédié contre lequel il était candidat à la tête de leur parti. Chez nous au FPI on a des intégristes djihadistes qui sont prêts à chasser les gens à tour de bras juste pour un oui ou un non. Le PDCI serait-il plus démocratique et ouvert à la liberté d’opinion que le FPI ? L’histoire est en train de bégayer. Amougnan (ADT)

PDCI-RDA : « Je reviens prendre ma place », annonce KKB

Kouadio Konan Bertin dit KKB, qui était en disgrâce avec le parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci-Rda), a annoncé, ce lundi 19 juin 2017, son retour au sein de cette formation politique. C’était à l’issue d’une rencontre avec le secrétaire général exécutif, Maurice Kakou Guikahué, au siège dudit parti à Cocody.

«Nous ne nous sommes pas compris (…) J’ai décidé de revenir au Pdci prendre ma place. J’ai décidé de me mettre à la disposition du parti », a déclaré le candidat malheureux de la présidentielle ivoirienne de 2015. Poursuivant, KKB a précisé que « dès lors que le Pdci-Rda s’engage résolument à reconquérir le pouvoir d’État, je n’ai plus de raison de me mettre en marge de la vie du parti. En dehors du calendrier du Pdci-Rda, aucun autre calendrier ne tient. Je suis entièrement à la disposition de la direction du parti ».

Il est surtout heureux de retourner à la « maison » mais il n’a pas « d’amour propre, le soldat perdu est revenu et pour les ivoiriens, je n’aurai jamais peur de me battre et je ne cesserai pas de me battre », a précisé l’ex-député de Port-Bouet.

Franck YEO

Fratmat.info

