Côte d’Ivoire: Ramadan dans le Guémon, Méambly offre 10 millions de F Cfa de sucre et de riz aux musulmans

Du vendredi 09 juin au dimanche 11 juin 2017, le Conseil régional du Guemon a procédé à une distribution de sucre et de riz aux différentes communautés musulmanes des départements de Duékoué, Bangolo, Kouibly, et Facobly de la Région du Guemon.

Cette traditionnelle pratique de remise de don aux musulmans du Guemon est un signe de soutien et de la solidarité durant le Ramadan que le président Méambly entend bien préserver. En outre, cela participe à la cohésion sociale tant recherchée par l’ensemble des Ivoiriens.

Ainsi à Duekoué, cette cérémonie a eu lieu au Centre islamique le vendredi 09 Juin 2017 après la grande prière de 13h. C’est au 4ème Vice-président du Conseil, M. N’Gouran Kouadio à qui il est revenu le soin de remettre, une tonne et demie de sucre et la même quantité en riz, aux Imams Mamadou Oularé et Doumbia Mamadou respectivement de la grande mosquée et de la mosquée Mahou de Duékoué. C’est à ces derniers que reviendra la charge de distribuer ce don à toutes les autres mosquées dudit département. Rappelons que cette remise de don à la communauté musulmane s’est également faite en présence de Messieurs Mohamed Touré et Diabaté Idrissa respectivement Secrétaire généraux du Cosim et Codis de Duékoué.

A cette même date à Facobly, M. Seri Gnangbe Denis, 2ème Vice-président du Conseil régional du Guemon remettait aussi une tonne et demie de sucre et de riz à la communauté musulmane de son département pour leur apporter le traditionnel soutien durant le jeûne du Ramadan. Cette remise de don s’est faite au domicile de l’Imam Baldé Alkassoum de la mosquée centrale de Facobly en présence des Imams Diallo Taïfour de Tieny Siably ; de l’Imam Soré Arouna de Guezon ; de l’Imam Idriss Baldé de Soakpé Douedy, Monsieur Anzan Yao représentant la communauté Baoulé et Sodié Mesmin de la communauté Wê.

La Sous-préfecture de Semien n’a pas été oublié. Là-bas, ce sont l’Imam Mamadou Touré de Semien nord ; l’Imam Sawadogo Taharé de Kanebly ; l’Imam Mefalé Touré de Koua et Diallo Salif de Tiébly qui ont réceptionné les dons de sucre et de riz au nom des communautés musulmanes de leurs localités respectives.

A Bangolo, c’est le samedi 10 juin 2017 à la Grande mosquée de Bangolo située au quartier Dioulakro, que la 3ème Vice-présidente du Conseil régional du Guemon, Mme Gbohouo Queda Valentine a honoré les engagements de son Conseil auprès de la communauté musulmane à travers un don d’une tonne de sucre et une tonne de riz. C’est au total une tonne de sucre et une tonne de riz qui ont été remises aux musulmans de Bangolo en présence de tous les Imams des différentes mosquées et de la présidente de l’association musulmane, des veuves accompagnées d’une forte délégation.

C’est ainsi que les différentes communautés recevront leurs dons des mains de leur représentants à savoir, en autres, l’Imam Sanogo par ailleurs chef de quartier pour le quartier Dioulakro; l’Imam Youssouf Fofana pour la grande mosquée et pour la communauté Cedeao de Bangolo; l’Imam Ouattara pour les Sous-préfectures de Zou et de Kahin ; l’Imam Kadjoula pour les villages de Douekpé et Gloplou ; l’Imam Koné pour le village Carrefour, et l’Imam Fofana Gaoussou pour la communauté Sunnite etc.

Le département de Kouibly n’a pas failli à la règle. En effet, la traditionnelle remise de don à la communauté musulmane faite par le 1er Vice-président Mahan Robert à la grande mosquée de Kouibly le dimanche 11 juin 2017.

C’est en présence de M. Doumbia Mamadou, Conseiller spécial du maire de Kouibly ; de l’Imam Gaoussou Bakayoko de la mosquée centrale de Kouibly et d’une communauté musulmane nombreuse que le représentant du président Méambly a offert une tonne et demi de sucre et de riz en son nom.

Au cours de toutes ces cérémonies de remises de sucre et de riz à la communauté musulmane de la région, les différents Porte-paroles des communautés ont chaleureusement remercié le président Méambly et son Conseil pour cette particulière attention, régulièrement renouvelée, à l’égard des musulmans en période de jeûne, non sans oublier d’égrainer le chapelet de réalisations faites par lui dans leur département respectifs.

A ce sujet l’Imam Diabaté Drissa, Secrétaire général du Cosim de Duekoué, dira : « Nous voulons remercier le président Méambly. Nous savons qu’il a réalisé de nombreuses infrastructures et projets. Nous sommes également conscients que beaucoup reste à faire. Mais le plus important c’est que nous avons une grande confiance en lui ».

Source : Service communication de Méambly

