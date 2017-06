Par connectionivoirienne

Le secrétaire exécutif du Pdci chargé des études, de la prospective et de la propagande, l’ex-ministre Jean Louis Billon était ce lundi 19 juin 2017 face à la presse à la Maison du parti. L’objet de sa conférence de presse était d’apporter un démenti formel sur l’accusation d’achat d’armes par Bédié contre le régime Gbagbo. Une accusation portée par l’entourage de Guillaume Soro.

Dans un propos liminaire très bref, Jean Louis Billon a invité les militants du Pdci à rester concentrés sur l’essentiel et à ne pas se laisser distraire par de telles accusations sans fondement, selon lui.

Il s’est par la suite prêté au jeu de question-réponse sur divers sujets d’actualité. Notamment sur l’annonce d’un candidat Pdci à la prochaine présidentielle par le président du parti Henri Konan Bédié, dans une interview au confrère Jeune Afrique de cette semaine. Comme à toutes les questions, M. Billon y a donné une brève réponse laissant les journalistes sur leur faim. « Nous n’avons pas encore de nom. 2020, c’est encore loin. Nous sommes dans l’action (de terrain) ».

Sur un autre morceau il a également commenté les propos de Bédié sur la confidence à lui faite par Guillaume Soro sur l’élection de 2020. « Soro n’est pas intéressé pour 2020, il me l’a dit », a laissé filer HKB. Pour Jean Louis Billon, il n’y a point de spéculation à faire sur ce propos. « Bédié a simplement relaté ce que Soro lui a dit », fait valoir le conférencier.

Jean Louis Billon a, en outre, fait savoir que son parti n’est pas muet sur le cas des prisonniers pro-Gbagbo. Seulement, dit-il, le président (de la République) a recommandé de laisser la justice faire son travail et le Pdci a suivi cette directive. « Nous sommes le plus houphouetiste des partis politiques. C’est la philosophie humaniste d’Houphouët qui nous guide. A savoir que l’oiseau ne se fâche pas avec l’arbre. On peut avoir des divergences mais l’essentiel est de se retrouver à un moment donné pour travailler pour la paix et le développement », a-t-il glissé en guise de commentaire sur le retour de KKB mentionnant au passage que tous les ivoiriens y compris le Fpi sont redevables au Pdci et que lorsqu’on est houphouetiste, on respecte le Pdci. Un clin d’œil à l’allié Rdr.

SD à Abidjan

