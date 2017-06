CÃ´te-d’Ivoire de retour au PDCI, KKB assÃ¨ne: Â«Â Les Ã©vÃ©nements me donnent raisonÂ Â» (interview)

Par Connectionivoirienne

Pdci-Rda – KKB marque son retour officiel et assène:

« Je reviens à la maison pour poursuivre le combat que j’ai commencé… Les événements me donnent raison »

L’ancien leader de la jeunesse du Pdci, l’ex-député de Port-Bouët est de retour au Pdci, son parti d’origine dont il est membre du bureau politique. Konan Kouadio Bertin (KKB) avait rompu les amarres avec le patron du vieux parti Henri Konan Bédié suite à l’appel de Daoukro. Il s’était alors présenté en indépendant à la présidentielle de 2015 puis aux législatives de l’année suivante. Deux élections perdues. Après une période de disette et de réflexion, il a décidé, sur sa propre initiative, de regagner sa famille politique. Il s’en explique ici après un tête-à-tête avec Maurice Kacou Guikahué, le secrétaire exécutif, ce lundi 19 juin 2017 au siège du Pdci à Cocody

Pouvez-vous nous expliquer la démarche de votre réintégration au Pdci ?

Je suis là ce matin sur ma propre initiative. Je n’ai jamais cessé de dire aux Ivoiriens mon attachement à l’œuvre d’Houphouët et au Pdci-Rda. Depuis le dernier congrès ordinaire en avril 2013, je n’ai plus remis les pieds ici parce que tout le monde sait qu’il y a eu des discordes entre le Pdci et moi. Notre division portait sur une seule chose : le fait que le Pdci renonce à une candidature à l’élection présidentielle qui est la mère de toutes les batailles en politique. C’est la raison même qui fonde l’existence d’un parti. François Hollande alors président de la France a dit qu’un parti qui refuse à aller à l’élection présidentielle signe son arrêt de mort. Or je ne voulais pas voir mourir le Pdci-Rda. Et sur cette base, nous nous sommes séparés. Mais voilà qu’un séminaire vient de se tenir à Bingerville et la première résolution de ce séminaire était de dire que le Pdci doit avoir un candidat à l’élection présidentielle. A partir de ce moment-là, plus rien ne nous oppose ! Je reviens donc dans ma maison et je suis venu me mettre à la disposition du secrétaire exécutif pour poursuivre le combat que j’ai commencé.

Que dites-vous au président Bédié qui a répondu à la presse internationale qu’il y aura un candidat Pdci ?

C’est ce que j’ai toujours voulu ! Donc finalement nous nous rejoignons et je suis le plus heureux. Je félicite donc le président du parti.

Et comment comprenez-vous le président quand il déclare que Guillaume Soro est mon protégé. Est-ce que Guillaume Soro est aussi votre protégé ?

Je ne peux pas avoir la prétention de penser que Guillaume Soro, le président de l’Assemblée nationale est mon protégé. C’est un ami, nous nous connaissons. Monsieur Bédié a été président de la Côte d’Ivoire, il a le droit d’avoir des gens sous sa coupole.

Y a-t-il un rapprochement entre Guillaume Soro et le Pdci ?

J’ai été longtemps absent, je viens d’arriver. Laissez-moi d’abord prendre les nouvelles d’ici avant de savoir s’il y a un rapprochement ou pas.

KKB va-t-il continuer à animer un cabinet politique privé séparé ?

Je vais être KKB même en étant militant du Pdci. Je serai toujours moi-même.

On ne vous suit pas !

J’ai été suffisamment clair ! Est-ce que tout ce que je fais dans ma vie, je l’ai toujours fait ici ? C’est me demander si j’aurai un domicile.

Non c’est différent !

Non, non, demandez-moi si j’aurai toujours un domicile. Quand on finit les réunions ici chacun ne reste pas ici, chacun rentre chez soi. Chacun a un domicile et chacun a ses activités …

Est-ce que KKB sera le candidat du Pdci en 2020 ?

Moi je suis pour que le Pdci ait son candidat comme monsieur Bédié vient de le dire. Maintenant, il ne faut pas ramener la question à soi. Nous allons jouer en équipe et si le Pdci trouve le meilleur, nous allons le soutenir. Il est hors de question de vous imaginer que KKB est venu pour être candidat. Non ! Ce n’est pas de cela qu’il s’agit.

Ce que vous avez fait et si c’était à refaire ?

Je ne regrette pas un seul instant ce que j’ai fait et si c’était à refaire, je n’hésiterais pas un seul instant surtout que les événements me donnent raison.

Est-ce que l’alliance entre le Pdci et le Rdr bat de l’aile en ce moment ?

Je vous ai dit que je viens d’arriver. Laissez-moi savourez ces instants ! De toutes les façons on a le temps. D’ici 2020, il y a du chemin et j’ai mon idée là-dessus. De toutes les façons on se reverra.

Propos recueillis par S. Debailly

