Accordez vos violons en Côte-d’Ivoire: Sarkozy serait à Abidjan !

Quel lien y a-t-il entre la présence de l’ex président français Nicolas Sarkozy à Abidjan, et l’inauguration ce mardi 21 juin du nouveau Casino hébergé dans l’hôtel Ivoire? Apparemment aucun; et pourtant, en regardant de plus près :

Pour faire court, momentanément Nicolas Sarkozy s’est retiré de la vie politique après son échec aux primaires de son parti « les républicains ». Entre-temps, notre juriste est devenu Président de la Stratégie Internationale du Groupe Accor depuis Février 2017. Ce poste n’existait pas avant son entrée dans le conseil d’administration, il a été spécialement créé pour lui; un poste sur mesure, en somme… Le Groupe Accor, présent dans le monde entier, assure la gestion de l’hôtel Ivoire ainsi que des hôtels Pullman, Novotel, Ibis, Sofitel, en Côte d’Ivoire.

Selon une alerte de la lettre du Continent, « Il est attendu autour du 20 mars 2016 et devrait avoir une audience avec Alassane Ouattara. L’objet de cette visite reste pour l’instant inconnu. » C’est donc avec la casquette Accor que l’époux de la chanteuse Carla Bruni, – restée en France à cause de la fête de la musique -, serait présent sur la terre d’Eburnie pour l’inauguration du Casino de l’Hôtel Ivoire qui ouvre ses portes demain. Gageons que ce monsieur représente certes, les riches actionnaires d’un complexe hôtelier, mais aussi sa modeste personne qui opère un retour aux affaires lucratives…

Cette mission qui va prendre en charge son déplacement, ses frais de bouche et sa suite « présidentielle » dans un hôtel entièrement relooké, en cache peut-être une autre : celle de trouver de « bons » témoins pour Fatou Bensouda; il est temps de remettre en selle des témoins qui se sont dédits, comme l’ancien Chef d’Etat Major Philippe Mangou et autres personnes capables d’entrer dans le scénario mis en place par le bureau du procureur pour « prouver » la culpabilité de Laurent Gbagbo et de son disciple Blé Goudé. Les sous-fifres CPI-iens envoyés en mission n’ont trouvé que du menu fretin, peu crédible. Là, le pêcheur est un « pro », à la recherche de gros gibier. Une rencontre avec son cher préfet Ouattara s’impose, car ce dernier possède un bon carnet d’adresses pour débusquer les saumons de la Lagune susceptibles de remonter le courant jusqu’à Scheveningen, au bord de la mer du nord.

Une visite de Sarkozy à son homologue Henri Konan Bédié s’impose donc : contre quelques billets, caisses de champagne et cigares, ce dernier pourrait bien, à la suite de son interview dans jeune Afrique témoigner de sa non reconnaissance à ce président qui l’a chevaleresquement rétribué par une rente annuelle pour son passage éclair à la présidence. N’est-ce pas lui qui vient d’affirmer dans le journal Jeune Afrique, édité en France: « la justice s’intéresse à ceux qui ont commis des crimes. Selon les nations Unies, il y a eu 3000 morts; et cela du fait des ordres donnés par le président Gbagbo. »?

Alors, ne laissons pas l’ami Nicolas rentrer en France bredouille! Encourageons Bédié à répondre « présent » ! Oui, que ce dernier ait le courage de joindre l’acte à la parole, et qu’il puisse rencontrer à La Haye le regard de Laurent Gbagbo lorsqu’il répétera dans un instant de lucidité, ces énormités !

SHLOMIT ABEL·MARDI 20 JUIN 2017

Commentaires Facebook

Commentaires