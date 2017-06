RDC Côte-d’Ivoire: Joseph Kabila envoie son Vice-PM et ministre des Affaires Étrangères rencontrer Ouattara

N° 1220 – Le Chef de l’Etat a échangé avec le Vice- Premier Ministre de la République Démocratique du Congo. Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a échangé, ce lundi 19 juin 2017, au Palais de la Présidence de la République, avec M. Léonard SHE OKITUNDU, Vice – Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration Régionale de la République Démocratique du Congo (RDC).

Dans la déclaration faite au terme de la rencontre, M. Léonard SHE OKITUNDU a indiqué que sa visite s’inscrit dans le cadre des contacts réguliers que les Chefs d’Etat, Leurs Excellences Joseph KABILA (RDC) et Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire) ont convenu d’entretenir, soit par des échanges directs ou par personnalités interposées.

Dans ce cadre, il a dit être porteur, au Président Alassane OUATTARA, d’un message de son homologue congolais, Joseph KABILA. Lequel message a trait, selon lui, à la situation politique en RDC et au processus de révision du fichier électoral. L’entretien avec le Président de la République a été également l’occasion, selon le Vice- Premier Ministre, Léonard SHE OKITUNDU, de passer en revue la situation sécuritaire en RDC, mais aussi d’évoquer le renforcement des relations bilatérales « historiques et traditionnelles » entre les deux pays. A cet égard, il a révélé avoir évoqué avec le Président Alassane OUATTARA, la tenue de la grande Commission mixte de coopération entre la RDC et la Côte d’Ivoire. Pour terminer, M. Léonard SHE OKITUNDU a ajouté que la préparation du prochain Sommet de l’Union Africaine a également figuré au menu de l’entretien avec le Chef de l’Etat. Notons que M. Marcel AMON – TANOH, Ministre des Affaires Etrangères, a pris part à la rencontre.

