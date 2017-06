Lu pour vous

Politique

Mon opinion:

Le problème en CI, c’est que certains veulent écrire une nouvelle page politique à partir de 2020 en voulant gommer à tous les coûts et d’un seul trait, des acteurs clés légitimés par notre histoire commune de ces dernières années.

Le plus simple pourtant serait de compter avec eux que de les décompter ou de les broyer. Comme de vulgaires créatures.

On aime compliquer ce qui pourtant est simple et de bon sens.

Et tout ça coûte beaucoup d’énergies, de moyens, de stress et de grande confusion.

Parcequ’on oublie tout simplement que l’union fait la force.

Parcequ’on oublie surtout que tout destin est de Dieu Le « yêrêmani-Mansa « .

• La nuit du destin arrive. Que Dieu nous éclaire tous

Never Give Up

En Dieu Seul nous croyons

Sidiki Konaté

