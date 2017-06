Lu pour vous

« Le procès de la honte a repris ce jour avec ce honteux témoin. Il était militaire au BASA et était au moment de la crise postélectorale PRISONNIER à la MAMA (Maison d’arrêt Militaire d’Abidjan) pour avoir manqué de respect à son Commandant. Il dit s’être évadé par le biais de personnes qui parlaient de l’Anglais, avaient porté un tee-shirt noir avec des jeans et étaient armés de Kalachnikov et de machettes. À sa sortie en se rendant au Golf, il les a croisés en route aussi. À la demande du procureur c’était qui ? Voici sa réponse culottée : « En tous cas ce n’était pas des FDS. Mais plutôt des miliciens. Mais il est ici avec nous demandez à LAURENT GBAGBO il va nous dire. » Le juge l’a repris sur le champ. »

Anonyme:

« Je connais bien ce témoin Kangouté. Quand nous sommes quittés au front en 2004, Kangouté d’alors caporal est venu en stage au BASA pour passer au grade de Caporal-chef. C’est un dangereux et un sanguinaire. C’est un très gros drogué aussi. Tout le temps en train de fumer la drogue et de s’en prendre aux supérieurs hiérarchiques par son irrespect et son impolitesse. (…) Il était tout le temps avec son ami KARIM. C’etait les deux qui avaient orchestré une attaque au BASA un 01 janvier (…). »

Commentaires Facebook

Commentaires