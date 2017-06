VIIIes jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire: Mambé met en mission les jeunes et la société civile

Une journée chargée pour le ministre en charge des VIIIemes Jeux de la Francophonie qui a présidé respectivement les journées de réflexion de la jeunesse du Conseil du District d’Abidjan (Cojeda) et reçu les membres de la Fédération des ONG de développement ( Fedoci), mardi 20 juin à l’Hôtel du District au Plateau dans le cadre de l’organisation d’Abidjan 2017.

A en croire Monsieur Sanogo Soloman, président du Cojeda, la réussite de ces VIIIes jeux dépend « en grande partie de la jeunesse, surtout une jeunesse motivée qui fait preuve d’un leadership indiscutable». Toujours selon le Président du Cojeda, le ministre en charge des jeux Abidjan 2017 peut dormis en paix. « Monsieur le ministre ces jeunes sont vos commandos sur le terrain. Ce que vous voyez n’est qu’un échantillon. Aucun siège ne restera vide lors de ces Jeux. Nous allons envahir les différents sites comme des fourmis. » a-t-il rassuré.

Quant au président de la Fédération des ONG de Développement de Côte d’ Ivoire ( FEDOCI), Satigui Koné, a manifesté son souhait de collaborer à la réussite des VIIIemes Jeux de la Francophonie en mettant à la disposition des organisateurs son réseau d’experts ainsi que son savoir-faire dans tous les domaines.

« Monsieur le ministre mon réseau et moi sommes disposés à vous apporter notre soutien indéfectible. Nous sommes debout comme un seul homme, nous sommes prêts, ordonnez et nous nous exécuterons » a-t-il soutenu et de poursuivre « c’est pour nous donc un devoir mais aussi un honneur pour qu’Abidjan 2017 soit une réussite. Pour que la Côte d’Ivoire rayonne et retrouve sa place dans le concert des nations ».

Pour le ministre Mambé, les Jeux de la Francophonie vont bien au-delà des activités sportives ou artistiques pour s’inscrire comme un facteur de brassage des jeunes, des cultures mais aussi comme une occasion pour célébrer la cohésion, l’union dans la diversité des cultures. « Tout ce travail, je vous le dois. Ces Jeux c’est pour vous, la jeunesse, la société civile donc prenez en soins. Vous êtes la profondeur de la Côte d’Ivoire qui parle et qui agit. Vous êtes notre richesse, nous comptons sur vous, la Côte d’ Ivoire compte sur vous » a- t- il conclut.

Notons que la journée s’est achevée par une visite que le Ministre a effectuée avec son collègue des sports et loisirs, Monsieur Albert François Amichia sur les sites arrêtés pour les différentes compétitions, en attendant leur remise officielle annoncée pour les jours à venir.

Source : DIRCOM D.A.A

