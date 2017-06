Côte-d’Ivoire: Retrouvailles entre Sarkozy et Ouattara en présence du PDG du Groupe Accor

Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec le Président Nicolas SARKOZY

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, s’est entretenu, ce mardi 20 juin 2017, au Palais de la Présidence de la République, avec M. Nicolas SARKOZY, ancien Président de la République française, qui avait à ses côtés le Président Directeur Général du Groupe Accor, M. Sébastien BAZIN, et le responsable de la branche transport et logistique du Groupe Bolloré, M. Cyrille BOLLORE.

Le Président SARKOZY a dit son admiration pour le Président Alassane OUATTARA, ‘’un homme respecté au-delà de l’Afrique’’. Il s’est félicité du retour de la stabilité en Côte d’Ivoire ainsi que du développement de l’économie ivoirienne.

Pour lui, les Ivoiriens doivent être fiers du travail accompli et des progrès enregistrés par leur pays, qui est devenu un exemple pour l’Afrique et le monde, après des années difficiles.

M. Nicolas SARKOZY a ensuite indiqué que sa présence à Abidjan se situe dans le cadre de ses nouvelles fonctions de membre du Conseil d’administration et de Président du Comité de la stratégie internationale du Groupe Accor.

A cet titre, il a annoncé la volonté du Groupe Accor de poursuive le développement de ses activités en Afrique subsaharienne et particulièrement en Côte d’Ivoire dont il entend faire son hub.

Le Président -Directeur Général du Groupe Accor, Sébastien BAZIN, a, quant à lui, évoqué les projets de son Groupe pour l’Afrique subsaharienne et notamment pour la Côte d’Ivoire, dont il a salué les nombreuses opportunités. Il a indiqué venir dans notre pays avec beaucoup de respect et d’ambition mais aussi avec une envie d’être un maillon de sa chaine de développement.

A cet égard, M. BAZIN a exprimé la volonté de son Groupe d’investir dans le développement des infrastructures hôtelières en Côte d’Ivoire et de contribuer à la formation de la jeunesse ivoirienne. Le Responsable de la branche transport et logistique du Groupe Bolloré, M. Cyrille BOLLORE, a, pour sa part, pris l’engagement de continuer à œuvrer pour le développement des activités du Groupe Bolloré en Côte d’Ivoire, le seul pays au monde où ce groupe exerce l’ensemble de ses activités, notamment à travers l’exploitation portuaire avec plus de 100 milliards de F CFA investis sur le terminal à conteneur d’Abidjan et plus de 300 milliards de F CFA à investir sur le nouveau

terminal à conteneur d’Abidjan.

Il a promis que son Groupe continuera à développer l’ensemble de ses projets en Côte d’Ivoire afin que notre pays soit ‘’le vaisseau amiral’’ du Groupe Bolloré non pas seulement en Afrique mais sur l’ensemble du monde. Notons que le Premier Ministre Amadou GON-COULIBALY, le Ministre Patrick ACHI, Secrétaire de la Présidence de la République, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, Claude Isaac DE et celui des

Transports, Amadou KONE, ont pris part à cet entretien.

Communication / Service Presse et Information

Commentaires Facebook

Commentaires