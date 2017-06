Trois prêtres ligotés, leurs biens emportés par des bandits à Oumé

Six bandits armés de kalachnikovs et de pistolets ont fait irruption dans la nuit de samedi à dimanche à la paroisse Saint Christophe d’Oumé (centre de la Côte d’Ivoire), emportant la somme de 100 000 F CFA et plusieurs biens matériels appartenant à trois prêtres qu’ils ont pris soin de ligoter avant de quitter les lieux.

Les bandits qui ont réussi à s’introduire dans l’église ont fracassé la porte d’un prêtre. Suite au vacarme provoqué, les deux autres prêtres ont accouru pour voir ce qui se passait. Ils ont aussitôt été tenus en respect par les malfrats qui les ont dépouillés de leurs portables, ordinateurs portables, poste téléviseur, des habits, chaussures et des bouteilles de vin de table en plus de l’argent.

