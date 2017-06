L’international de Côte-d’Ivoire Sérey Dié reconnaît être le père de l’enfant de la chanteuse Josey

Afrikipresse

« Pour ceux qui s’interrogent encore sur l’identité du fils de Josey, ne cherchez plus. C’est bien moi. Je suis le père de son enfant. Je l’aime beaucoup et je lui donnerai le même amour que les autres. Il porte bel et bien mon nom. Car, il s’appelle Sérey Dié Jean-Eli Chamah ».

C’est en ces mots que l’international footballeur ivoirien, Serey Dié Geoffroi a assumé la paternité de l’enfant de l’artiste chanteuse Josey. C’est dans une vidéo vérité postée sur sa page Facebook, le mardi 20 juin 2017, que le capitaine des Éléphants a mis fin au flou qui entourait l’affaire.

« J’ai tenu à faire cette vidéo, parce que beaucoup de choses ont été dites et écrites sur cette affaire. Je me devais de dire ce qui s’est réellement passé », at-t-il souligné. Le Champion d’Afrique 2015 a, dans cette vidéo de 29 mn 59 s, expliqué comment il a rencontré l’artiste et la manière dont il a réussi à prendre son cœur. Pour séduire la belle chanteuse, Sérey Dié reconnaît lui avoir menti : « Tout ce qui est arrivé est de ma faute. Josey n’est qu’une victime. Car, pour l’avoir, je lui ai menti. Certes, je lui ai dit que j’avais des enfants. Mais, je lui ai caché le fait que je vivais avec la mère de mes enfants. Aussi, au moment où je la rencontrais, elle était avec quelqu’un. Mais, avec le temps, elle a dû rompre avec lui parce qu’elle se sentait mieux avec moi. Et puis, étant issue d’une famille chrétienne, elle a estimé qu’il n’était pas bien de gérer deux personnes à la fois. C’est ainsi qu’elle a choisi de quitter son homme. Au moment où elle découvrait l’existence de la mère de mes enfants, elle était déjà enceinte. On ne pouvait pas faire autrement que de conserver la grossesse. Chrétienne, elle ne pouvait pas avorter. C’est ainsi que nous avons décidé qu’elle accouche. Donc, tout ce qui est arrivé est entièrement de ma faute », a expliqué le milieu de terrain des Éléphants de Côte d’Ivoire.

Serey Dié s’en prend aux « garçons » qui lui reprochent d’avoir menti à Josey

Il n’a pas manqué de demander pardon à Aline, la mère de ses enfants. Il lui a présenté ses excuses pour « la situation » dans laquelle il l’a mise. Car, dira-t-il, « les gens t’ont insultée sur la toile, c’est en raison de la bêtise que j’ai faite. Si je n’avais pas joué les imbéciles en faisant ce que j’ai fait, cela ne serait jamais arrivé. Je demande pardon à toi et à toute ta famille ».

Puis l’Éléphants de s’en prendre aux « garçons » qui lui reprochent d’avoir menti à Josey : « Je demande pardon aux mamans et aux femmes pour ce que j’ai fait. Mais, aux garçons qui me reprochent d’avoir menti pour avoir Josey, je n’ai aucune explication à vous donner. Quel homme va draguer une fille en lui avouant le nombre de ses copines ? ».

Sérey Dié a terminé sa vidéo en renouvelant ses excuses à “ses deux femmes“. Il a souligné qu’il s’assoira avec elles pour « décider ensemble, de la suite de leurs relations ».

