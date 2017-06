«L’épargne longue est le socle du developpement economique», Lionel Zinsou depuis la BRVM d’Abidjan

(BRVM ) – Monsieur Lionel ZINSOU, ancien Premier Ministre du Bénin et actuel Managing Partner de SOUTHBRIDGE, a effectué une visite au siège de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) à Abidjan, le mardi 20 juin 2017.

Au cours de cette visite, l’illustre hôte de la BRVM et du DC/BR a pu découvrir les installations techniques et technologiques des deux structures centrales du marché et s’imprégner de leur mode de fonctionnement.

Monsieur Lionel ZINSOU s’est dit très honoré de l’accueil qui lui a été réservé et de partager sa vision du développement économique de l’Afrique dont le socle est la mobilisation de l’épargne longue pour le financement des infrastructures de développement et du secteur privé.

Il a relevé que la BRVM constitue à cet effet un instrument important et incontournable pour la liquidité. Il s’est réjoui du chemin parcouru par la BRVM depuis sa création jusqu’à cette phase de consolidation de ses activités après 20 ans d’existence. Il a salué la vision des Dirigeants qui ont déjà tracé le chemin pour les stades futurs à atteindre grâce aux relations établies avec les autres bourses africaines notamment le Nigeria, le Ghana, le Maroc et très récemment la Bourse de Shanghaï en Chine.

Ce fut également l’occasion pour l’illustre hôte de sonner la cloche pour marquer la fermeture du marché du 20 juin 2017.

Dr. Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM et du DC/BR, a traduit à son hôte sa joie et celle de ses collaborateurs de recevoir un afro-optimiste réaliste et volontaire. Il a salué l’engagement de Monsieur ZINSOU au service du développement du continent. Il s’est enfin dit honoré de l’avoir aux côtés de la BRVM et du DC/BR.

A propos de M. Lionel ZINSOU

Président de la Fondation AFRICAFRANCE pour une croissance partagée, économiste et banquier d’affaires. Lionel ZINSOU Lionel Zinsou; ancien managing Director de Rothschild Londres, Ancien CEO de PAI Partners, l’un des plus grand fond européen de LBO (leveraged buyout) avec plusieurs milliards de dollars sous gestion; ancien PM du Bénin et actuel Managing Partner de SouthBridge, nouvelle institution panafricaine avec bureaux opérationnels à Abidjan, Casa et Paris.

