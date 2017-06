Côte-d’Ivoire: L’étude d’impact environnemental d’un nouveau barrage hydroélectrique lancée à Taabo

L’étude d’impact environnemental et social du barrage hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty, dans la région de Taabo (Sud ivoirien, 160 Km d’Abidjan) a été lancée mercredi par les autorités de cette ville, trois mois après la mise en service de celui de Soubré, dans le Sud-Ouest, a constaté un journaliste de ALERTE INFO.

« Cette étude qui va durer 15 jours va prendre en compte l’impact de la réalisation du barrage sur les terrains cultivables, les propriétés foncières, les habitations et tout l’écosystème, sur les 19 Km2 prévus pour abriter l’ensemble de l’ouvrage », a expliqué le président-directeur général (PDG) d’Ivoire hydro-énergie (IHE), Alain Ekolan Etty, promoteur du projet.

Une fois l’étude d’impact environnemental, social et les procédures administratives validées, « la construction du barrage hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty, sur le fleuve Bandama, d’une capacité de 44 Mégawatts devraient durer trois ans, pour un coût estimatif de 85 milliards de FCFA », selon M. Etty.

Ce barrage dont les études de mise en œuvre ont été suivies par le Bureau national d’étude technique et de développement (BNETD) et L’Agence nationale de l’environnement (ANDE), deux structures de l’Etat ivoirien « est financé entièrement par des fonds privés africains et européens », a indiqué son promoteur.

La construction de la centrale hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty, la 7e de la Côte d’Ivoire, devrait accroitre sa capacité de production d’électricité évaluée à plus de 2.000 Mégawatts.

ATI

Alerte info/Connectionivoirienne.net

