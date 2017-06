Côte-d’Ivoire: Blé Goudé à KKB après son retour au PDCI « Félicitations, cher ami ! »

La Haye le 21 juin 2017,

Le lundi 19 juin dernier, à l’issue d’une rencontre avec le secrétaire général exécutif du PDCI-RDA, tu as annoncé ton retour au sein de ton parti. Dans l’intérêt de la cause commune, les responsables du PDCI t’ont accueilli à bras ouverts au siège de votre parti. Vous vous êtes assis et vous avez vidé la contradiction qui vous opposait. En définitive, tu as été réintégré dans les instances dirigeantes, mettant ainsi fin à plusieurs années d’incompréhensions.

Au nom de notre amitié, qui a été construite dans le respect de nos différences, au nom de notre vision qui prône le choc des contradictions comme mère de la vérité, je voudrais ici t’adresser mes félicitations. J’associe à ces félicitations, les dirigeants de ton parti, pour leur attitude de sagesse face à ta démarche noble. Après la décoration d’Essy Amara et Charles Konan Banny, après la réintégration de l’honorable Yasmina Ouégnin et les députés indépendants, aujourd’hui, toi. Cette politique de tolérance n’a diminué personne ; elle n’est ni la victoire d’un clan, ni l’humiliation d’un autre : c’est plutôt la démonstration de la grandeur de votre parti et le réconfort de vos militants, mais surtout, un regroupement de votre équipe et de ses valeurs internes, avant les échéances de 2020. C’est de cette Côte d’Ivoire que notre génération a toujours rêvé. Cette Côte d’Ivoire tolérante, où les enfants d’une même case finissent toujours par régler leurs différends. Cette Côte d’Ivoire, où l’adversaire politique n’est pas considéré comme un ennemi condamné à être cloué au pilori. Ton appartenance au PDCI-RDA et ta fidélité au Président Bédié, n’ont jamais constitué un obstacle à l’amitié que tu entretiens avec moi, Charles Blé Goudé, un Pro-Gbagbo. Refusant de nous enfermer dans une géographie politique, nous avons toujours assumé publiquement notre amitié, gage d’une Côte d’Ivoire qui brise les clôtures politiques. Tu as même bravé les menaces et autres intimidations pour nous visiter ici à la Haye, le président Gbagbo et moi, alors que nous étions adversaires aux élections de 2010. Prouvant ainsi qu’on ne se querelle pas sur tous les sujets, tout comme on n’est pas obligé de s’entendre sur toutes les questions. C’est cela qui fait la particularité de notre génération. D’ailleurs Je t’attends encore pour une autre visite le 1er juillet prochain comme convenu. Nous saisirons certainement cette opportunité pour parler de notre chère patrie. Car en 2020, l’emportera celui qui sera à même de rassembler les filles et fils de la Côte d’Ivoire, de rassurer les ivoiriens, et non celui qui leur aura le plus fait peur. Les ivoiriens ont tellement été traumatisés qu’ils n’ont plus besoin d’un dirigeant ou d’un parti politique qui inspire la peur et l’intolérance. Félicitations, cher ami et à bientôt !

Ton ami, Charles Blé Goudé

Homme politique en détention préventive à la Haye

