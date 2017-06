Côte d’Ivoire: “Les avocats pro-Gbagbo ont perdu des clients” en défendant des prisonniers politiques (Me Rodrigue Dadjé)

Par Connectionivoirienne

« (Depuis les procès de la crise postélectorale), les avocats des pro-Gbagbo ont perdu en portefeuille-clients », a déclaré publiquement Me Dadjé à l’occasion du 68e anniversaire de l’ex-première dame Simone Gbagbo dont il est l’avocat principal. C’était à la résidence des Gbagbo sise à la Riviera Golf, devant des dirigeants du Fpi de Sangaré et des proches et amis de la famille.

L’avocat a expliqué que plusieurs clients dont ils avaient les dossiers ont dû les leur retirer, d’autres potentiels clients, quand bien même convaincus de la compétence de ces avocats, déclinent finalement l’offre, arguant qu’ils ne veulent être associés aux défenseurs des prisonniers de l’ex-régime de Laurent Gbagbo.

La diabolisation et la répression entreprises par l’actuel régime d’Alassane Ouattara ont fait leur effet psychologique.

Mais, malgré tout, relève Me Dadjé, ses pairs et lui n’ont point faibli au point d’arracher des peines réduites ou de gagner des procès dont celui, en crimes contre l’humanité, de Mme Gbagbo.

Les procès ou les arrestations suivies d’emprisonnement des pro-Gbagbo ont occupé le devant de la scène judiciaire dans notre pays ces dernières années. De 2012 à ce jour, pas moins de 20 audiences ont eu lieu dont les plus importantes sont les procès en assises, repris après environ 13 ans d’interruption en 2014.

Les avocats Djirabou, Dako Zahui, Blédé Dohora, Gouaméné, Serge Gbougnon, Bobré et leurs associés ont subi des pressions, leurs cabinets souvent vandalisés, des documents emportés. Me Rodrigue Dadjé est quant à lui, passé par la case prison dès son retour d’exil. Il doit sa libération en 2012 à la mobilisation de ses confrères.

