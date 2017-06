Côte d’Ivoire: Un Dozo et un Bozo condamnés à 5 ans de prison pour détention illégale d’armes de guerre

Les sieurs Diarra Drissa, 56 ans, et Mamou Komou, 44 ans, se disant respectivement chasseur traditionnel « Dozo » et pêcheur traditionnel « Bozo » ont été reconnus coupables d’association de malfaiteurs et de détention illégale d’armes de guerre et condamnés à cinq ans de prison chacun par le tribunal correctionnel de Dimbokro en son audience du mercredi présidée par le juge Titi Boh Aristide, à Dimbokro.

En prononçant ce verdict, le président du tribunal n’a pas ainsi suivi le procureur dans sa réquisition qui avait demandé 10 ans d’emprisonnement. Il les a, en outre, condamnés à cinq ans de privation de leur droit civique et d’interdiction de paraître sur le territoire national et a ordonné la confiscation des armes sous scellés.

AIP

