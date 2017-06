L’ex-chef de cabinet d’IB, Ben Rassoul Timité saluant la ministre Mariatou Koné pour toutes ses actions en faveur du retour des exilés au paysCrédits: Mfpes

« En 2011, j’ai quitté le pays à mon corps défendant. Je suis heureux de retrouver mon pays et je voudrais saluer les efforts du Président Alassane Ouattara pour toutes ses actions en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du retour des exilés », a indiqué, le 23 juin 2017, à Abidjan, Timité Ben Rassoul, rentré d’exil du Ghana. C’était à la sortie d’une audience (2 heures) que lui a accordée, le Professeur Mariatou Koné, Ministre de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité (Mfpes).

Ex-chef de cabinet du Sergent-chef Ibrahim Coulibaly dit « IB », patron du « Commando invisible » lors de la crise postélectorale dans la commune d’Abobo, Ben Rassoul a demandé tous les exilés de rentrer au pays. Il estime aujourd’hui que l’heure est à la cohésion sociale et que chacun devra jouer pleinement son rôle dans le processus de développement du pays. Aussi s’est-il engagé, en tant que communicateur et homme de médias à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Ce, à travers des actions de « grandes envergures » en direction de la jeunesse.

A la Ministre Mariatou Koné, il a exprimé toute sa reconnaissance et sa fierté pour le travail remarquable qu’elle abat au quotidien pour le retour des exilés. Cette dernière a lancé un appel au reste des exilés pour qu’ils rentrent au pays car la paix et la sécurité sont de retour en Côte d’Ivoire. A l’en croire des missions de sensibilisation sont en cours pour les encourager à rentrer.

Notons qu’au 31 mai 2017, ce sont 263.240 refugiés ivoiriens qui sont revenus en Côte d’Ivoire sur 300.000 en 2011. Soit un taux de 80% selon les statistiques du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (Hcr).

