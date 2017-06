Invité ce vendredi sur les ondes de RMC, le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère est revenu sur le cas Jean Michaël Seri. Extrêmement courtisé depuis le début du mercato estival, l’international ivoirien ne partira pas à n’importe quel prix.

« On a un accord moral. On a fixé la barre à 40 millions d’euros. Si quelqu’un vient avec 40 millions, on aura une obligation morale de laisser partir le joueur. Si c’est en-dessous, on n’a aucune obligation. Peut-être qu’il fera partie de notre effectif, » a confié Rivère.

L’AS Roma, le PSG et le FC Barcelone et des clubs anglais, lorgnent sérieusement sur Seri. Ces clubs savent désormais quoi faire pour boucler ce dossier !

Avec footmercato.fr

