CÃ´te-dâ€™Ivoire: Soro veut commÃ©morer les Â«10 ans de lâ€™attentat du Fokker 100Â» sous le sceau du pardon

Dans le cadre de la commémoration des 10 ans de l’attentat du Fokker 100 qui aura lieu à Bouaké, le jeudi 29 juin prochain, Soro Kigbafori Guillaume, président de l’assemblée nationale de côte d’ivoire, est attendu dans la capitale de la région de Gbêkê.

L’annonce a été faite par Siratigui Konaté, président de l’association Fokker 100, au cours d’une conférence de presse qu’il a animée, le 23 juin, dans un réceptif hôtelier de la place. Placée sous le thème : « 10 ans après, le temps du pardon », cette cérémonie qui va se dérouler sur le parking du stade de la paix de Bouaké, contrairement à l’année dernière où elle a eu lieu à l’aéroport, sera marquée par deux temps forts.

«Il y a aura une cérémonie œcuménique suivie d’un planting d’arbres», a-t-il précisé. Concernant le planting d’arbres, a-t-il expliqué, ce sont au total 44 plants d’arbres qui seront mis en terre. «Ces 44 plants d’arbres représentent les 44 personnes qui avaient pris place à bord de cet avion appartenant à l’état de Côte d’Ivoire », a-t-il soutenu.*

Quant à la prière œcuménique, a indiqué le président de l’association Fokker 100, elle sera l’occasion pour le Forum des religieux (chrétiens et musulmans) de prier pour le repos des âmes des personnes décédées, pour les blessées et les survivants et pour la paix en côte d’ivoire.

Rappelons que l’attentat a été perpétré le 29 juin 2007 à l’aéroport de Bouaké, au moment où l’avion, qui transportait Soro Kigbafori Guillaume, alors premier ministre de Côte d’Ivoire et 43 autres personnes, amorçait son atterrissage. L’incident a fait sur le champ deux morts parmi les nombreux blessés, deux autres perdront la vie sur leurs lits d’hôpital.

CHARLES KAZONY

Fratmat

