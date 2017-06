La fin du Ramadan l’Aïd el-Fitr célébrée dimanche en Côte-d’Ivoire

Cette célébration est marquée par de nombreux rituels parmi lesquels la grande ablution, la Zakât al-fitr (aumône de la fin de Ramadan).

Fin du Ramadan: L’Aïd el-Fitr célébrée en Côte d’Ivoire ce dimanche

A l’instar de la communauté musulmane du monde, celle de la Côte d’Ivoire a observé ce samedi 24 juin 2017, le croissant lunaire annonçant la fin du mois sacré du Ramadan. Et, par ailleurs, la date du premier jour du mois de Chawwal, coïncidant avec le jour du Ramadan ou l’Aïd el-Fitr.

L’Aïd el-Fitr 2017 aura lieu le dimanche 25 juin, ont annoncé, ce samedi, à Abidjan le Conseil supérieur des imams de Côte d’Ivoire (Cosim) et le Conseil des imams sunnites.

Cette célébration est marquée par de nombreux rituels, entre autres, la grande ablution, la Zakât al-fitr (aumône de la fin de Ramadan). La grande prière se fait en deux (2) raka’a. A propos du nombre de tekbirat (nombre de fois on dit Allahou Akbar) supplémentaires.

Il est rapporté du Prophète Mohammad sur le nombre de tekbirat (Allahou Akbar) supplémentaires dans la grande prière de deux manières: La première: on fait 7 tekbirat dans la première raka’a et 5 dans la seconde raka’a. La seconde: on fait 4 tekbirats dans la première raka’a et 4 dans la seconde raka’a.

Notons que nous sommes au 29ème jour du jeûne du mois de Ramadan débuté le 27 mai 2017.

