Diplomatie: Le Maroc rappelle avec effet immédiat son ambassadeur au Pays-Bas

Le Maroc a décidé de rappeler immédiatement, pour consultation, son ambassadeur au Pays-Bas.

« Au cours des deux derniers jours, des contacts ont eu lieu entre les autorités marocaines et néerlandaises, au niveau des chefs de gouvernement et des ministres des affaires étrangères », précise le communiqué, qui ajoute que ces contacts ont porté sur « les agissements d’un trafiquant notoire d’origine marocaine résidant aux Pays Bas, et qui fait l’objet de deux mandats d’arrêt internationaux émis par la justice marocaine, pour « association de malfaiteurs » depuis 2010, et « trafic international de stupéfiants » depuis 2015.

« Des renseignements précis ont été communiqués, depuis plusieurs mois, aux autorités néerlandaises, sur l’implication de ce trafiquant dans le financement et le soutien logistique à certains milieux au Nord du Maroc », précise le communiqué. « Il a été clairement signifié aux Autorités néerlandaises qu’il est impératif que des mesures concrètes et urgentes soient prises à l’encontre de ce trafiquant et mercenaire de l’agitation », poursuit la même source.

Si à aucun moment le communiqué n’identifie le mercenaire cité, d’aucuns ont reconnu entre les lignes le portrait de l’ex-parlementaire marocain Said Chaou. L’annonce du ministère survient d’ailleurs au lendemain du partage sur Facebook d’une intervention fleuve de plus de 2 heures, dans laquelle Said Chaou, accusé de soutenir le Hirak, fustige les autorités et affirme les velléités de séparatisme du Rif. Une vidéo vue plus de 100.000 fois:

Le ministère des Affaires étrangères ajoute que « le Maroc se réserve le droit de tirer toutes les conséquences et implications qui s’imposeraient au niveau des relations bilatérales et de prendre les mesures notamment politiques et diplomatiques nécessaires », précisant que le royaume « a décidé de rappeler immédiatement, pour consultation, l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi à La Haye. Le Royaume examinera l’opportunité de son retour en poste en fonction de l’évolution de ce dossier », conclut le communiqué.

En réaction à l’annonce faite samedi par la diplomatie marocaine du rappel de son ambassadeur à La Haye pour consultations à Rabat en raison de la non coopération du gouvernement néerlandais à sa demande d’extrader l’ex-député Said Chaou, accusé de trafic de drogue, les ministères des Affaires étrangères, de la Sécurité et de la Justice ont répliqué par un communiqué conjoint diffusé par la presse.

Les Pays-Bas jugent la réaction marocaine « incompréhensible »

Dans une réaction le ministère hollandais des affaires étrangères indique que «les Pays-Bas demeurent engagés à maintenir et développer une coopération efficace avec le Maroc dans le respect des cadres juridiques internationaux et dans celui de la protection des individus par la règle de droit. Dans ce contexte, la déclaration marocaine est incompréhensible et inutile».

Le quotidien De Volkskrant rapporte que des contacts ont eu lieu ces derniers jours entre les autorités marocaines et néerlandaises à propos de l’éventualité d’une extradition de Chaou, qui détient la double nationalité des deux pays.

