Lu pour vous

L’avocat de l’ex-ministre Charles Blé Goudé, Maître Seri Zokou s’exprimait sur l’univers carcéral de son client à la Haye. C’était lors d’une rencontre tenue à Paris ce weekend.

« On ne peut pas entrer avec une feuille, ni un bic. Quand tu rentres, on te fouille. Il y a des étapes ou on vous scanne même les avocats. Il y en a aussi d’autres où il y a des chiens avec des caméras de surveillance partout dans la salle et toutes les conversations sont enregistrées. C’est cela la CPI. »

Commentaires Facebook

Commentaires