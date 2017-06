« La clôture définitive de l’ONUCI le 30 juin 2017 illustre les progrès de la Côte-d’Ivoire sur la voie d’une stabilité durable »

La clôture définitive de l’ONUCI, le 30 juin 2017, illustre les progrès de la Côte d’Ivoire sur la voie d’une paix et d’une stabilité durables

Abidjan, le 26 juin 2017– Le mandat de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) prend fin le 30 juin 2017, conformément à la Résolution 2284 du Conseil sécurité des Nations Unies qui l’avait établie, le 4 avril 2004, par sa Résolution 1528 (2004).‎ Le 30 juin 2017 consacre ainsi la clôture définitive de la mission.

Le retrait de l’ONUCI ‎illustre les progrès remarquables accomplis par la Côte d’Ivoire sur la voie d’une paix et d’une stabilité durables ainsi que de la prospérité économique.

La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Chef de l’ONUCI, Mme Aïchatou Mindaoudou, saisi cette occasion historique pour remercier les Populations et les autorités ivoiriennes dont l’engagement et la détermination résolus ont permis de tourner définitivement la page de la crise et de s’engager résolument sur la voie de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale.

Après le départ de l’ONUCI, l’Equipe pays des Nations-Unies (UNCT), les Agences, Fonds et Programmes et les partenaires internationaux continueront à accompagner le Gouvernement et le peuple ivoirien dans la pérennisation des acquis du maintien de la paix. ‎

