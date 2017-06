Inondations en Côte-d’Ivoire: Les pluies font passer le ticket Divo-Abidjan de 2000 à 4000 Fcfa

Suite à la pluie qui a coupé la voie Divo-Tiassalé le 24 juin, les sociétés de transport ont doublé le tarif du transport Divo-Abidjan. Les tarifs sont passés temporairement de 2000 à 3500 Fcfa pour les cars non climatisés et de 2500 à 4000 Fcfa pour les cars climatisés.

Les raisons de cette augmentation, selon les responsables des compagnies de transport, c’est que désormais les cars passent par Yamoussoukro pour se rendre à Abidjan. Avec pour conséquence l’augmentation du volume de carburant et les deux postes à péage.

Pour les sociétés, cette situation ne les arrange pas. Car, soutiennent-elles, le nombre de voyageurs est en baisse.

Quant à la population de Divo, elle trouve que passer du simple au double est excessif. Elle demande aux sociétés de transport assurant la ligne Divo-Abidjan de faire un sacrifice en ramenant le tarif à 3000 Fcfa au maximum.

Soumaila Bakayoko

Fratmat.info

Gagnoa inondée en de nombreux endroits de la ville

Gagnoa, 26 juin (AIP)- La ville de Gagnoa (Centre-Ouest), entourée de bas-fond, est inondée en de nombreux endroits depuis le début des saisons de pluie, a constaté lundi l’AIP. Pour l’heure, deux inondations sont constatées dans la ville. Une au niveau du Centre Anti Tuberculeux (CAT), où la chaussée n’est plus visible sur une centaine de mètres, avec l’eau sortie des bas-fonds, qui a débordé sur la voie. La seconde inondation concerne le site en-dessous de la cathédrale, où la rivière Gbéry est sortie de son lit. Elle a submergé les deux ouvrages construits (servant de pont et d’appui au premier) avant d’envahir sur plusieurs hectares, toute la zone habitée et celle de commerce. D’autres inondations de moindres importances, ont aussi été rapportées

