Nouveau bilan officiel des pluies en CÃ´te-d’Ivoire: 20 morts et 43 blessÃ©s

Le ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l’Enfant, Mariatou Koné a annoncé lundi à Abidjan que le dernier bilan des inondations dues aux pluies diluviennes s’élève à 20 morts, 43 blessés et plus d’une centaine de maisons détruites sur toute l’étendue du territoire national.

«Il y a eu beaucoup de dégâts. Nous enregistrons 20 morts, 43 blessés dont 26 à Abidjan et plus d’une centaine de maisons détruites », a déclaré Mariatou Koné lors d’une cérémonie de compassion du gouvernement aux victimes, sise au quartier de Gobelet village, aux II Plateaux dans la commune de Cocody. Les personnes décédées à la suite des pluies diluviennes proviennent des quartiers d’Attécoubé, de Yopougon (Bel air et BAE), de Gobelet…

AIP

