Kandia Camara donne des explications à la baisse du taux de réussite au CEPE en Côte-d’Ivoire

« Grand-Bassam constitue ma première sortie après la publication des résultats du Cepe. Permettez donc que je fasse un petit commentaire. Cette année, nous avons enregistré un taux de réussite de 80,98%, contre 83,33% l’an dernier. Les 2,35% perdus nous rappellent en effet, combien nos victoires sont fragiles. Il ne faut pas aller chercher loin les causes de cette baisse des résultats. Elle est principalement liée aux nombreuses perturbations que nous avons connues cette année dans notre système éducatif ».

C’est avec ces mots que la ministre ivoirienne de l’Education nationale, de l’enseignement Technique et de la formation Professionnelle, Kandia Camara a expliqué la baisse du taux de réussite à Certificat d’étude primaire et élémentaire (Cepe) et à l’Entrée en 6e session 2017, le vendredi 24 juin 2017, en large d’une cérémonie de distinction organisée par la Drenetfp de la Région du Sud-Comoé, au Cafop de Grand-Bassam.

Selon Kandia Camara, le rythme effréné des arrêts de travail, « souvent pour des raisons incompréhensibles », a empêché les élèves d’apprendre convenablement. « Et malgré toutes les médiations, le mal était déjà fait. Et donc, déjà trop tard pour rattraper le temps perdu », a-t-elle déploré. La ministre a saisi l’occasion pour lancer un appel « solennel » aux enseignants et au personnel d’encadrement de l’école ivoirienne. Elle les a invités à s’inscrire dans le dialogue constructif qui ne ruine pas les efforts.

« Retenons que notre sacerdoce requiert un sens moral et social inattaquable. Quand le reste de la société tangue, le monde de l’école doit rester le pilier debout. Avec des enseignants et éducateurs droits dans le devoir. Ecoutons-nous les uns les autres, sans défiance ni animosité. Le gouvernement est pour sa part dans les meilleures dispositions. Que chacun apporte sa pierre à l’édification de l’école, en recherchant le meilleur pour nos enfants. Fort heureusement, la raison a fini par triompher et nous sommes allés aux examens. Ici, de façon solennelle, j’appelle au sursaut afin que les revendications corporatistes ne soient pas notre talon d’Achille. Mobilisons-nous tous pour un syndicalisme responsable et citoyen, qui soit lui-même un catalyseur de la réussite du système éducatif ivoirien, en étant une force de proposition pertinente», a invité la ministre Kandia Camara.

Jean-Hubert Koffo

Afrikipresse

