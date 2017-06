Côte d’Ivoire: 100 millions de Fcfa (153 000 euros) pour les lauréats du Prix FHB de l’Unesco

Prix Félix Houphouêt-Boigny de l’Unesco 2017:

100 millions de Fcfa, une médaille en or et un diplôme pour les lauréats

L’édition 2017 du prestigieux Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été décernée à Giuseppina Maria Nicolini, ancienne maire de la ville de Lampedusa et Linosa (Italie), ainsi qu’à l’ONG SOS Méditerranée (France) pour leurs efforts déployés en vue de sauver la vie des réfugiés et des migrants et de les accueillir avec dignité.

La cérémonie de remise du prix s’est tenue ce mardi 27 juin 2017 au siège de l’Unesco à Paris. En présence du président Alassane Ouattara et du président du PDCI, Henri Konan Bédié, protecteur du prix.

Les deux lauréats se partageront une enveloppe de 100 millions de Fcfa, soit 153 000 Euros.

Le premier prix fut remis à Nelson Mandela et Frederik Willem de Klerk en 1991.

Avec P. Kouhon

Commentaires Facebook

Commentaires