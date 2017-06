Côte-d’Ivoire: Des travaux urgents en cours pour rétablir la circulation entre N’douci, Divo, Gagnoa…

L’entreprise PFO Africa, chargée des travaux de renforcement de la nationale autoroute- Gagnoa en passant par Divo, est à pied d’œuvre pour corriger les quatre points critiques qui ont coupé l’accès à la ville de Divo après les pluies diluviennes de samedi et dimanche.

Selon le chargé de communication de la mairie de Divo, Maxime Kouadio, qui a fait l’annonce mercredi sur les ondes de la radio Sud Bandama, le trafic pourrait reprendre sur l’axe dans quelques jours. De samedi à dimanche, la pluie s’est abattue de façon ininterrompue sur le département de Divo et ses environs, causant la perte en vie humaine (deux garçonnets tués) dans le village de Kpakossou qui s’est retrouvé sous les eaux. Plusieurs ponts villageois, dont celui de Zégo.

Le centre émetteur RTI de Divo inaccessible

La sortie de la rivière Boubo de son lit a rendu inaccessible en voiture le centre émetteur de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) situé dans le village de Zégo, département de Divo. Les eaux ont immergé le principal pont construit à proximité du chef-lieu de la sous-préfecture de Nébo, sur l’axe menant au centre émetteur. A environ 200 m avant l’ouvrage, les véhicules sont obligés de stationner, laissant la place aux piétons les plus téméraires qui affrontent le courant d’eau pour tenter de joindre l’autre rive, a constaté sur place l’AIP. Si la situation perdure, la zone de Divo et les villes satellites risquent de ne plus recevoir les émissions de la RTI, a-t-on appris.

