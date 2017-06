Côte-d’Ivoire: Michel Gbagbo, Gnamien Konan, Anaky…appelés à boycotter la campagne «CPI ça suffit !» du Cojep de Blé Goudé

Lu pour vous

Michel Gbagbo qui se rend à l’opération « CPI Ça Suffit », et qui reçoit un coup de fil pour surseoir à sa participation.

Il en est de même pour Konan Siméon, Gnamien Konan et enfin Anaky Kobenan qui était déjà à Divo en partance pour Zikisso. Celui-ci a fait demi-tour sur insistance du même larron.

Il est à rappeler que cette cérémonie initiée par le Cojep dont nous saluons l’initiative est plutôt à encourager si nous voulons dénoncer les abus de la cour pénale internationale et souhaitons voir un jour le Président Laurent Gbagbo et le Ministre Charles Blé Goudé libres.

Il nous faut adouber cette noble action en rangeant pour une fois notre cupidité, notre amateurisme et notre sorcellerie au placard.

« SIMPLEMENTDEPLORABLE »

Ahoua Stallone

