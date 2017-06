Jeux de la Francophonie en Côte-d’Ivoire: Des fournisseurs réclament près de 24 millions de F CFA d’impayés

Serge Alain KOFFI

A trois semaines de l‘ouverture des Jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire, plusieurs fournisseurs et prestataires de services attendent depuis un an, du comité local d’organisation de cette compétition, le règlement de leurs factures dont le cumul s’élève à un peu plus de 24 millions de F CFA.

Parmi eux, Joseph Djéké, qui indique avoir travaillé à la conception du site web des Jeux. Interrogé par Alerte Info, l’informaticien assure n’avoir reçu jusqu’à ce jour “aucune promesse ferme de règlement’’ pour sa facture qui s’élève à 1,7 millions de F CFA.

Gérant d’une entreprise dénommée “Syrah prestation’’, Oumar Soumahoro, a piloté l’aspect Communication de la cérémonie officielle de lancement des travaux d’infrastructures au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan en mai 2016.

Il soutient être toujours en attente du règlement de sa facture qui tourne autour de 12 millions de F CFA “malgré (ses) relances’’.

Le Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF) reste devoir 3 millions de F CFA à l’artiste chanteur et arrangeur David Tayorault, qui a composé le générique de l’hymne de la compétition.

La facture (d’un montant de 7 millions de F CFA) d’ Armand Brice Tchikamen pour l’animatique de l’émission Cap Abidjan 2017, conçue pour soutenir la campagne promotionnelle des Jeux, est également en souffrance.

Contacté par ALERTE INFO, le CNJF a évoqué “des dispositions’’ en cours “pour régler cette situation’.

“Ils n’ont pas été oubliés. Ils seront payés’’, a déclaré le responsable de la Commission Communication du CNJF, Coulibaly Baba, sans précisions sur un éventuel échéancier de paiement.

La 8e édition des Jeux de la Francophonie se tiendra du 21 au 30 juillet 2017, en Côte d’Ivoire, à Abidjan. Le budget des jeux est évalué à 23 milliards de F CFA.

Début juin, l’administrateur de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Adama Ouané, après une visite des chantiers à Abidjan, avait conclu que les sites prévus pour abriter les jeux étaient globalement prêts à 95%.

Alerte info/Connectionivoirienne.net

