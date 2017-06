Le général de brigade Doumbia Lassina reçoit le colonel Millot

Le général de brigade Doumbia Lassina, chef d’État-major général adjoint des Forces armées de Côte d’Ivoire (Faci) a reçu en audience le 27 juin 2017, à son cabinet de l’Etat-major Général des Armées, sis au camp Galliéni, le Colonel Millot, directeur Afrique de la Direction de la coopération sécurité défense (Dcsd).

L’entretien entre l’Officier supérieur français et l’adjoint du général de division Touré Sékou, chef d’État-major général des Faci, a porté sur l’évaluation du niveau de coopération militaire entre la France et la Côte d’Ivoire et notamment, les possibilités de son renforcement.

Alain Zama

Fratmat.info

