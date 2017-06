Pour Olusegun Obasanjo l’existence de l’Uemoa au sein de la Cedeao est « un obstacle à l’intégration »

L’ancien Président nigérian, Olusegun Obasanjo, invité ce jeudi 29 juin 2017, à une tribune de l’Assemblée générale de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) en tant qu’un des pères fondateurs de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), a rendu l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) responsable du retard du processus d’intégration au sein de la Cedeao.

« Le fait qu’on ait l’Uemoa au sein de la Cedeao, c’est-à-dire une Union au sein d’une communauté, pose problème. L’Uemoa est un problème, car son existence a entravé l’adoption d’une monnaie unique. Or, sans la monnaie unique, et avec l’existence de huit monnaies au sein de la Cedeao, il n’est pas facile de commercer entre nous. Notre intégration économique et monétaire a été ralentie. Et c’est aussi la raison pour laquelle nos performances n’ont pas été aussi bonnes que nous l’envisagions. Les échanges au sein de la Cedeao ne dépassent pas 15% des échanges totaux de la région. Et les biens qu’on aurait dû échanger entre nous, le sont plutôt avec l’extérieur », a-t-il indiqué.

Autre conséquence de l’existence de l’Uemoa au sein de la Cedeao, selon M. Obasanjo, « nous n’avons pas de politique budgétaire unique, et cela entrave les échanges entre nous ».

M. Obasanjo dit ne pas désespérer de voir la monnaie unique de la Cedeao, l’Eco, voir le jour de son vivant, ajoutant qu’il faudrait mettre aux choix des Etats, une démarche accélérée de progression vers la monnaie commune, pour ceux qui voudraient avancer vite, et une autre démarche « normale », pour les pays traînant le pas.

Valentin MBOUGUENG

envoyé spécial à Kigali

FratMat

