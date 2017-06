Côte d’Ivoire: La société nationale PETROCI va céder 37 stations-service

Manuella YAPI

La société nationale pétrolière de Côte d’ivoire (PETROCI) va céder « 37 stations-service » à un « nouvel opérateur », Puma Energy, dans le cadre de la « privatisation partielle » de sa « filière butane » décidée par l’Etat, a annoncé jeudi à Abidjan la direction, lors d’un point de presse.

« Trente-sept stations-service » seront « cédées », a indiqué la directrice générale adjointe, Barakissa Bamba, ajoutant que « Petroci est propriétaire pour certaines » de ces stations et « locataire » pour d’autres.

Le directeur général, Ibrahima Diaby, a rappelé que « la cession du réseau de stations-service », effective « dans deux mois », a été « décidée depuis plus d’un an », précisant que le « nouvel opérateur sera majoritaire mais Petroci sera actionnaire à 20% et il y aura une continuité ».

Les stations de la société des opérations pétrolières de Côte d’Ivoire « ont été très touchées » pendant la crise postélectorale de 2010-2011, a expliqué le directeur commercial, relevant que certaines d’entre elles feront l’objet de « réhabilitation » une fois reprises.

Cette privatisation concerne « les centres emplisseurs, le stock d’environ un million de bouteilles, l’usine de fabrication et de requalification de bouteilles de gaz butane, le réseau de mandataires et de revendeurs, la distribution du butane en vrac ainsi que les 14 autorisations » de Petroci pour « la création et l’exploitation de nouveaux centre emplisseurs régionaux ».

Le gouvernement ivoirien a annoncé le 24 mai « la cession des activités de distribution de gaz » de l’entreprise nationale, due à « des pertes de parts de marché » qui sont passées de « 33% en 2012 à 22% en 2016 », trois mois après l’annonce de la cession des actifs suite à un « audit organisationnel et social pour faire face aux difficultés financières » de Petroci depuis la chute du cours du baril du pétrole.

