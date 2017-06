Côte-d’Ivoire: Amadou Gon lance le 1er groupe hydroélectrique du barrage de Soubré

La capitale de la Nawa, Soubré, accueillera le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce vendredi 30 juin 2017. En effet, Amadou Gon Coulibaly visitera le chantier du barrage hydroélectrique de Soubré lancé en février 2013.

Après une présentation de l’état d’avancement des travaux à la cité provisoire de Synohydro (entreprise chinoise en charge de la réalisation de l’ouvrage) à l’hôte du jour, une visite guidée des ouvrages, conduite par le directeur général de Ci-énergies, Amidou Traoré, est prévue.

Ainsi, le Premier ministre visitera l’évacuateur de crues, la zone de biodiversité et l’usine. Il aura l’occasion de voir le canal de fuite, les bureaux, la salle de commande et des machines. Par ailleurs, Amadou Gon Coulibaly procédera à la mise en marche officielle du premier Groupe du barrage de Soubré.

Après l’usine, cap sur le poste 225 Kv de Soubré pour une coupure du ruban symbolique puis le nouveau village de Kopéragui. Enfin, après des échanges avec les populations, le Premier ministre animera un point presse qui mettra fin à la visite du chantier.

Financé en partie par l’État de Côte d’Ivoire, le barrage hydroélectrique de Soubré sera d’une puissance de 275 Mw pour une production annuelle de 1170 Gwh. La livraison de ce barrage prévu pour fin 2017, permettra à la Côte d’Ivoire de faire un bon qualitatif et quantitatif en matière de couverture nationale d’électricité en passant à plus de 500 localités électrifiées par an.

Cette infrastructure constituera une aubaine pour les populations locales dans divers domaines comme l’urbanisation, l’éducation, la santé, la pêche, l’emploi des jeunes.

BRIGITTE P. N’GUESSAN

Fratmat.info

