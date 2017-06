Allemagne: Le Bundestag adopte la loi sur le mariage homosexuel à une large majorité

Le texte a été approuvé par 393 députés contre 226, parmi lesquels la chancelière Angela Merkel qui a qualifié ce vote de « décision personnelle ».

Le débat aura duré une quarantaine de minutes. Vendredi 30 juin, un peu après 9 heures du matin, le Bundestag a adopté la loi sur le mariage homosexuel à une large majorité: 393 voix contre 226. Sans surprise, les députés du Parti social-démocrate (SPD), des Verts et de Die Linke (gauche radicale) ont voté pour.

Sans surprise non plus, les conservateurs de la CDU-CSU se sont divisés, un peu moins d’un tiers de leur groupe ayant voté pour. La chancelière Angela Merkel a pour sa part voté contre, en expliquant son choix par un argument juridique : « Le mariage, selon la Constitution, est l’union d’un homme et d’une femme », a-t-elle déclaré après le vote.

Mme Merkel s’est dite en revanche favorable à ce que les couples homosexuels aient le droit d’adopter. Un droit que ne permet pas le «partenariat de vie», l’équivalent allemand du pacs français, adopté en 2001 sous le gouvernement de Gerhard Schröder (SPD).

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/06/30/allemagne-le-parlement-autorise-le-mariage-homosexuel_5153475_3214.html#yv5OKyMM8tAGMRdW.99

Commentaires Facebook

Commentaires