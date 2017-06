Côte-d’Ivoire insalubrité: «Si Abidjan est sale ce n’est pas seulement la faute des maires…»

Par Connectionivoirienne

Insalubrité à Abidjan – Un député charge le gouverneur Mambé

Au cours d’une conférence débat sur les « objectifs du développement durable » organisé par Media For Change, une plateforme de journalistes ivoiriens, le député Rdr de Koumassi Yacouba Sangaré a critiqué le District d’Abidjan sur la question du ramassage des ordures dans la capitale économique ivoirienne. « Si Abidjan est sale, ce n’est pas seulement les maires d’Abidjan qu’il faut indexer. Le gouverneur du District d’Abidjan qui est comme le maire des maires doit donner le ton. Il faut souvent le titiller », a affirmé le député, point focal des questions environnementales à l’Assemblée nationale. Yacouba Sangaré est par ailleurs conseiller municipal à Koumassi, commune d’Abidjan réputée très sale. Il a décrit les difficultés qui sont celles des conseils municipaux face à la gestion des ordures ménagères, selon lui, à cause de la responsabilité que maires, gouverneur du District et gouvernement se rejettent.

Sur le même sujet, Dr Aboua Aboua, directeur général de l’environnement et du développement durable qui participait à la table-ronde a précisé le rôle des différents acteurs de la chaîne de l’enlèvement des ordures. « Les maires ont la responsabilité de nettoyer les rues, de curer les caniveaux et de faire la pré-collecte des ordures dans des endroits indiqués avant que l’Anasur (Agence nationale de salubrité urbaine) ne vienne les enlever pour la décharge», fait-il savoir. Puis Dr Aboua de suggérer qu’il faut communiquer sur les lois et les décrets en la matière afin que les uns et les autres soient situés sur leurs responsabilités.

Il a également exprimé une opinion sur les sachets plastiques contre lesquels le gouvernement est en lutte depuis 2012 après un décret interdisant leur fabrication et utilisation. Pour Dr Aboua, avant la suppression des sachets, il serait bon de trouver des alternatives parce que selon lui, des familles vivent de cette matière. Le recyclage ou la conception de sachets véritablement biodégradables constitue selon lui, le palliatif au problème posé par le sachet plastique.

Le président de Media For Change, Ben Ayoub a donné rendez-vous dans deux mois pour un autre sujet sur l’environnement. Il s’agit selon lui, de créer un débat participatif et constructif sur les objectifs de développement durable. Au passage, il s’est dit convaincu que, malgré les incantations et proclamations, les Etats-Unis ne quitteront pas l’accord de Paris sur la Cop 22.

SD à Abidjan

