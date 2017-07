Meeting de Paris: Ben Youssef Méité domine le 100m, Ta-Lou talonne Elaine Thompson (vidéos)

Ben Youssef Meite a dominé le 100m du meeting Ligue de Diamant de Paris samedi, en 9″99.

Après deux faux départs et l’élimination de Kim Collins puis d’Emmanuel Matadi, le 100m du meeting Diamond League de Paris a été remporté par Ben Youssef Méité, en l’absence des ténors mondiaux Blake, Bolt, Gatlin…. Le sprinteur de Côte-d’Ivoire s’est imposé en 9″99 [meilleur temps personnel cette année], devant le Cubain Yunier Perez [10″05] et le Néerlandais Churandy Martina [10″23]. Le Français Mickael-Meba Zeze a fini 6e en 10″36.





Marie-Josée Ta Lou derrière Elaine Thompson

Malgré un départ très moyen, Elaine Thompson a dominé le 100m du meeting Ligue de Diamant de Paris samedi. La Jamaïquaine s’est imposée en 10″91, devant l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou en 10″96 [record personnel de l’année] et la Nigériane Blessing Okagbare en 11″09. La seule Française en course Carolle Zahi, 5e, a battu son record personnel d’un centième [11″17]. Murielle Ahouré, détentrice du record d’Afrique de la distance [10.78] a terminé 4e dans la même course.

