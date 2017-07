Réconciliation nationale en Côte-d’Ivoire: Un mouvement pro-Soro exige la libération des prisonniers politiques

En conférence de presse samedi, le Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d’Ivoire (Mvci) par la voix du président de sa jeunesse Fodoua Pierre s’est prononcé sur le processus de réconciliation nationale.

« En effet, depuis la fin des hostilités armées, s’il y a un mot qui est à la mode dans les discours mais pas dans les actes, c’est bien la réconciliation. Après l’action des structures techniques créées par le pouvoir en place, au regard des résultats, on peut objectivement tirer des leçons et faire des conclusions sans grand risque de se tromper. Ne nous leurrons pas. La Côte d’Ivoire n’est pas encore réconciliée. Pire, les fossés s’agrandissent et de nouveaux foyers de tension sont en préparation. Il y a un véritable besoin de vérité, de repentance, de pardon, de réparations et de réformes institutionnelles profondes », a relevé dans ses propos introductifs Fodoua Pierre. Lequel fait remarquer sans tergiverser qu’on ne saurait parler de réconciliation sans libération des prisonniers politiques y compris ceux de La Haye. La jeunesse du Mvci qui ne cache pas son soutien à Guillaume Soro a bien choisi ses mots, sans peur, sans faiblesse. C’est bien son président qui utilise ce vocable de ‘’prisonniers politiques’’ tant exécré par Alassane Ouattara en premier. « On ne saurait parler de réconciliation sans libération des prisonniers politiques. Allons à la vraie réconciliation car personne n’est innocent dans ce qui est arrivé dans notre pays », a-t-il déclaré.

‘’Une réconciliation sans actes est une pseudo-réconciliation’’

La jeunesse du Mvci a dit soutenir l’Alliance du 3 avril parce que ce nouveau mouvement prône la réconciliation. Se voulant plus précis dans ses propos, M. Fodoua a affirmé sans sourciller : « Il y a encore un bon nombre d’Ivoiriens en exil et en prison. La réconciliation peut-elle se faire dans un seul camp et dans un seul sens ? Nous constatons que la réconciliation n’est pas cordiale. Elle se fait du bout des lèvres. Une réconciliation sans actes est une pseudo-réconciliation. Nous faisons une pseudo-réconciliation en Côte d’Ivoire. Les gens ont encore des séquelles physiques et psychologiques. Les gens pleurent encore. Le tissu social est déchiré. »

Les membres de ce mouvement ont donné rendez-vous aux Ivoiriens lors des prochaines tournées de sensibilisation qu’ils entendent mener. S’agissant des attaques contre Soro, ils estiment que cela est de bonne guerre parce que leur mentor, selon eux, est sur la bonne voie. « Si Soro est attaqué c’est qu’il a de la valeur. Ce que nous déplorons toutefois, c’est le fait que ces attaques ne reflètent pas la réalité. Elles sont le fruit de nos propres pensées », a regretté le conférencier.

