Célébration du mérite en Côte-d’Ivoire: L’ex-ministre Euphrasie Yao dénonce les attaques contre Ouattara

« Ce n’est pas ce qui fait avancer »

Le Réseau des communicateurs pour la République (Recor) a organisé samedi au Golf hôtel d’Abidjan Cocody son traditionnel diner-gala de distinction et du mérite. Euphrasie Yao, la présidente de cette sympathique cérémonie qui a réuni d’éminentes personnalités des milieux socioprofessionnels a exhorté les Ivoiriens à cultiver les valeurs de l’excellence dans le travail. L’ex-ministre aujourd’hui conseillère spéciale chargée du genre à la présidence s’est élevée contre tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, passent le clair de leur temps à vilipender les institutions de la République ainsi que ceux qui les incarnent.

Elle a dénoncé les attaques dirigées contre le chef de l’Etat Alassane Ouattara, non pas sur l’action gouvernementale qu’il conduit mais sa vie privée. Elle partageait là sa vision du respect des institutions de la République ‘’quelles que soient les personnes qui les incarnent’’. Elle donnera l’exemple de la Norvège pour étayer ses propos. « En Norvège, quand il y a un problème, l’autorité est préservée mais on critique l’action. Mais ici c’est autre chose. (…) Ne touchez pas à la vie privée des autorités. Ce n’est pas ce qui fait avancer », a-t-elle pris position tout en argumentant que l’émergence chère au président de la République ne peut se réaliser que dans une société disciplinée, aimant le travail bien fait et le sacrifice de tous autour d’un contrat social. Aux différents lauréats, elle a dit qu’ils étaient les champions du travail. « Pour réussir il faut sacrifier le plaisir et prendre plaisir au sacrifice », a-t-elle conseillé.

Douze prix ont été décernés par les organisateurs. Des dirigeants d’entreprise de santé, du domaine agricole, du bâtiment, du secteur public et du milieu culturel ont été distingués. Le groupe zouglou « Les Leaders » ont ainsi obtenu le « Prix Recor du meilleur espoir du Zouglou pour l’émergence».

Autre personnalité distinguée, le maire de Man, Dr Tia André pour ses efforts dans la reconstruction de Man après la guerre. Dans le film institutionnel qui lui a été dédié, Tia André a invité ceux qui restent nostalgiques de Man des années 80 à prendre leur mal en patience. Selon lui, des quartiers de la ville ont été rasés pendant la guerre et l’occupation rebelle qui a duré dix ans. Avec les moyens dont il dispose, dit-il, il fait ce qui est possible pour changer le visage de sa commune. Le maire pharmacien a dit que son arme pour y arriver est son approche managériale.

Dans son discours le président du Recor César Gravier Bolou a précisé : « Notre vision n’est pas dédiée qu’à des cérémonies de distinction mais à la vulgarisation d’une république forte et unie ».

