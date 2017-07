Lu pour vous

S’il n’existe pas de « professeur de philosophie » dans la résistance ivoirienne pour te répondre, nous nous efforcerons à te répondre.

Nous n’enseignons pas la philosophie, mais nous la vivons au quotidien, cher monsieur le conseiller spécial de Soro Guillaume.

Le panafricanisme passe nécessairement par le nationalisme. On ne peut pas se proclamer insolemment panafricain, sans toutefois être nationaliste. C’est d’ailleurs La Défense des intérêts d’une nation qui implique celle du continent (Afrique).

À ces juste titre, Noel Thomas Sankara disait en 1984 à l’ONU : » l’Afrique aux Africains, et le Burkina aux Burkinabé. » Cela n’était pas non plus une phrase de l’incitation à la haine, qu’une pure vérité.

Quand à toi Francklin, quelles sont les actions à caractère nationaliste menées par toi, dans ton pays d’origine ?

Ton nationalisme est-il stérile, lorsqu’un individu comme PAUL BYA fait de ton pays CAMEROUN de sa maison de retraite ?

Souffrez que nous vous disons ceci. Ton pays natal est sur un volcan en ébullition.

La partie Anglophone Camerounaise veut son indépendance, entre temps le Nord du pays est « enculé » par la secte terroriste (BOKO HARAM).

Mieux, vas faire profiter tes théories et doctrines philosophiques au peuple Camerounais, et ensuite à le faire pour l’Afrique.

NB: Nous aurons toujours l’humilité et le courage à te répondre cher philosophe Francklin.

Un panafricain GOUDEÏSTE en GBAGBO sa majesté Roi Salomon depuis son bois sacré.

Commentaires Facebook

Commentaires