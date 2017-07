Six Afro-Américains d’origine ivoirienne ont quitté, ce 3 juillet, Washington D.C, pour prendre part à la cérémonie de « la route des Esclaves » organisée par le ministère de la Culture qui aura lieu le 7 juillet à Lahou Kpanda. Ce « devoir de mémoire » est une idée du président sud-africain Nelson Mandela qui, au début des années 90, a demandé au président béninois Nicéphore Soglo de porter le projet devant l’Unesco afin que nombre de pays africains puissent instruire les nouvelles générations sur ce commerce « honteux » qu’est l’esclavage pour qu’il n’advienne plus.

Ces Afro-Américains qui fouleront pour la première fois le sol de leur « pays » ont découvert leur ascendance ivoirienne grâce à un test ADN. Cette pratique, très en vogue aux Etats-Unis, permet d’identifier chez un sujet certaines caractéristiques génétiques spécifiques à une ethnie africaine et donc d’établir l’origine de ses ancêtres. Plus de 500 Afro-Américains se sont ainsi découverts des racines dans l’actuel Côte d’Ivoire via ces tests ADN.

Ces Afro-Américains séjourneront en Côte d’Ivoire jusqu’au 9 juillet prochain. Si ce voyage peut sembler bien folklorique vu de l’extérieur, voire un peu naïf, l’émotion de ces Afro-américains de se recueillir sur la plage d’où ont embarqué leurs ancêtres sera au rendez -vous …… Akwaba chez vous !

Samuel Tia à Reston ( Virginia )

Lebanco.net

