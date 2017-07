Combien étaient-ils ce samedi 1er juillet 2017 à la salle Venus du chic hôtel parisien Le Méridien Etoile ? Les organisateurs et les responsables de l’hôtel avancent le chiffre de 700 personnes.

Ils sont venus de tous les pays d’Europe et d’Amérique les militants de l’Union des nouvelles Générations pour célébrer les 10 ans de ce parti crée le 25 juillet 2007 en Côte d’Ivoire.

Invité spécial de cette célébration, le doyen Abou Cissé, ami personnel du président Gbagbo, engagé fidèlement dans le combat pour sa libération et le retour de la démocratie en Côte d’ivoire a tenu à saluer le travail remarquable abattu par l’UNG : « J’aime Stéphane Kipré parce qu’il est fidèle. Dans la vie, quand on veut aller loin, il faut être loyal et c’est pourquoi partout où ce parti me sollicitera, je serai présent. La Côte d’Ivoire doit se battre pour faire changer les choses et Stéphane Kipré, allié du Front Populaire Ivoirien est sur la bonne voie » dira-t-il pour marquer son adhésion aux convictions défendues depuis 2011 par les partis fidèles au combat dont le président Gbagbo est le leader.

Prenant la parole à son tour, le président de l’Union des Nouvelles Générations a tenu à saluer le travail remarquable abattu par la diaspora ivoirienne depuis une décennie pour faire triompher la vérité sur la situation socio-politique en Côte d’Ivoire. Il a cependant insisté sur le fait qu’il faut redoubler d’efforts car certains dans la communauté internationale n’ont pas encore compris le sens du combat dans lequel ils sont engagés : « Notre responsabilité est immense et notre mission exaltante. Chaque génération a ses défis. C’est à notre génération qu’il incombe d’expliquer au monde l’histoire de la Côte d’Ivoire et le drame que nous vivons depuis Avril 2011. »

Abordant la question relative à la libération du président Gbagbo, Stéphane Kipré a tenu à rassurer son auditoire : « Lentement mais sûrement, les différentes initiatives que nous menons ajoutées à celles de nos alliés font bouger les lignes. Restons fermes, confiants et sereins car très bientôt il fera jour et nous nous retrouverons, tous autant que nous sommes, dans une Côte d’Ivoire réellement réconciliée et démocratique. »

La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités politiques aussi bien ivoiriennes qu’africaines : le politologue Michel Galy, Bernard Houdin (Conseiller du Président Laurent GBAGBO), le ministre Eric KAHE représentant la coalition politique EDS, le ministre Attey Philippe, du Professeur BALOU BI et surtout Adrien Poussou (ex Ministre de la communication de la Centrafrique), M. Achirafou (ancien 1er ministre des Îles Comores).

Depuis le début de l’année 2017, l’Union des Nouvelles Générations a engagé les célébrations tournantes de son 10ème anniversaire. Ainsi, après la Province Ouest à Gagnoa le 25 Mars, la Province Sud à Lopou (Dabou) le 29 Avril, la Province Est à Laoudiba (Bondoukou) le 27 Mai et la Province Centre à Tiebissou le 28 Juin, c’était au tour de la diaspora d’accueillir les festivités avant ceux de la province nord qui se dérouleront à Niakara et l’apothéose au mois de Septembre à Abidjan.

