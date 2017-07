Côte d’Ivoire: 2 téléphones portables saisis chez Soul To Soul, à nouveau convoqué

Ce lundi 3 juillet 2017 , le domicile abidjanais du chef de protocole du président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro, a été perquisitionné. Les gendarmes en sont ressortis avec les deux portables du concerné, Kamagaté Souleymane dit Soûl To Soul, qui a déjà été entendu 4 fois par la gendarmerie dans l’affaire de « cache d’arme » découverte dans une de ses résidences de Bouaké, deuxième ville du pays (350 kilomètres d’Abidjan).

« Ils ont fouillé la maison pendant des heures. Soul n’a pas fait d’opposition. Ils n’ont rien trouvé. Ils ont donc confisqué les deux téléphones de Soul », informe le directeur de la communication de Guillaume Soro, Touré Moussa au sujet de la perquisition dans dans le quartier des 2 plateaux (Cocody). Selon une source proche de l’enquête, il s’agit d’une prise « sûre puisque c’est à partir d’une communication que la cache d’armes a été découverte ».

Un expert interrogé révèle que les portables pourraient révéler « plus qu’on ne peut l’imaginer ». Ils permettront, poursuit-il, « de faire des croisements afin d’établir un lien direct entre Soul et les mutins. Mieux, à partir de ces deux portables, la police scientifique pourrait remonter à des conversations plus vielles ».

Le président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro est actuellement à Bruxelles où il répond à une invitation officielle du parlement de Wallonie. En attendant son directeur du protocole sera encore entendu ce jeudi, pour la cinquième fois, à la brigade de recherche de la gendarmerie.

Chris Monsékéla

Afrikipresse.fr

Commentaires Facebook

Commentaires