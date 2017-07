Côte d’Ivoire: Le commissaire Osée Loguey exprime son soutien à “l’Alliance du 03 avril’’, un mouvement pro-Soro

Serge Alain KOFFI

Depuis sa cellule à Abidjan, le commissaire de police Osée Loguey, condamné le 13 avril à 20 ans de prison pour l’assassinat en 2011, en pleine crise post-électorale ivoirienne, de l’industriel français Jean Yves Lamblin, a exprimé mardi son soutien au mouvement politique lancé début juin par un groupe de députés proches du président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro.

Dans un courrier adressé à Alain Lobognon, ex-ministre des Sports et chef de file de ce mouvement politique dénommé “l’Alliance du 3 avril’’, dont ALERTE INFO a reçu copie, le Commissaire Osée Loguey a exprimé ses “chaleureux félicitations et encouragements’’.

Au lancement cette nouvelle plateforme politique parlementaire le 9 juin, M. Lobognon avait appelé le chef de l’Etat Alassane Ouattara à « privilégier toutes les initiatives utiles à la matérialisation de la réconciliation » et exhorté “la justice à traiter avec célérité les dossiers de tous les détenus de la crise post-électorale’’.

Une “intervention courageuse’’ qui “montre le sérieux et la justesse de vue’’ de cette plateforme politique, selon le commissaire.

Les français Stéphane Frantz Di Rippel, directeur de l’hôtel Novotel à Abidjan, Yves Lambelin, directeur général de Sifca, le plus grand groupe agro-industriel ivoirien et figure du patronat local, son assistant béninois Raoul Adeossi et le Malaisien Chelliah Pandian, directeur général de Sania, filiale de Sifca, avaient été enlevés le 4 avril 2011 à Abidjan pour ne plus jamais réapparaître.

Ils avaient été conduits au palais présidentiel, où ils avaient été torturés puis tués, selon le gouvernement de M. Ouattara, installé après l’arrestation le 11 avril de son prédécesseur Laurent Gbagbo.

Le corps d’Yves Lambelin est le seul à avoir été formellement identifié. La mort des trois autres avait été établie sur la base de témoignages et d’indices

Les corps avaient été jetés dans la lagune d’Abidjan.

